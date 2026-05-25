Одређен притвор осумњиченом за сексуално искориштавање д‌јетета

25.05.2026 09:35

Основни суд у Бијељини одредио је притвор лицу чији су иницијали М.Џ. осумњиченом за искориштавање компјутерске мреже за извршење кривичних дијела сексуалног злостављања или искориштавања д‌јетета.

На терет му се ставља и искориштавање д‌јеце за порнографију и упознавање д‌јеце са порнографијом.

Осумњичени М.Џ. је у дужем временском периоду путем интернета д‌јетету млађем од 15 година, иако је био свјестан да се ради о д‌јетету, учинио доступним списе, слике и аудио-визуелни сексуално експлицитан садржај.

Он је договарао састанак са оштећеном ради вршења обљубе или са њом изједначене полне радње.

Притвор је одређен због бојазни да ће уништити доказе, ометати кривични поступак утицајем на свједоке или учинити кривично д‌јело којим пријети, а за та кривична д‌јела може се изрећи казна затвора од три године или тежа казна.

Утврђено је да постоји основана бојазан да би осумњичени могао приступити интернет налозима, чиме би могао уништити доказе или их прикрити, брисати или уклањати.

Суд је навео да нарочите околности оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично д‌јело јер је у дужем временском периоду користио профиле под туђим именом, па иако је имао свијест да се ради о д‌јетету од 14 година показао је велику упорност да се дописује на сексуално експлицитан начин.

