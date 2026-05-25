Смрт прекинула суђење: Преминуо старац који је супругу изударао штапом

АТВ
25.05.2026 09:01

Старац положио руку на дрену штаку.
Фото: Pexels/khbab alturky

У затвору у Реметинцу преминуо је С. М. (88), који је био оптужен за тежак покушај убиства супруге, којој је крајем октобра прошле године нанио стравичне повреде опасне по живот.

Због смрти окривљеног, судско вијеће Жупанијског суда у Загребу морало је обуставити кривични поступак у којем је пензионеру пријетио боравак у контролисаним условима уз медицински надзор.

Према оптужници, која је суду достављена крајем марта ове године – само мјесец дана прије његове смрти, мушкарац је у спаваћој соби породичне куће на подручју загребачких Маркушеваца, у ноћи између 29. и 30. октобра, више од 20 пута дрвеним штапом за ходање изударао своју 82-годишњу супругу по глави и тијелу.

Мирсад Смајић

Хроника

Познат идентитет страдалог на Романији

Нанио јој је тешке и по живот опасне повреде, усљед којих је несретна жена ослијепила на једно око. Ујутро је превезена у КБЦ Ребро, гдје су се љекари борили за њен живот. Окривљени је ухапшен, а вјештачење је показало да је у вријеме извршења кривичног дјела био неурачунљив.

Сви досадашњи правни и адвокатски трошкови биће наплаћени из буџетских средстава, преноси Јутарњи.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

