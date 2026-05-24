Трамвај искочио из шина након судара са полицијским аутомобилом: Хаос у Загребу

Аутор:АТВ
Права драма одвијала се данас у Хорваћанској улици у Загребу, када су се сударили трамвај и полицијско возило, након чега је трамвај искочио из шина.
– Трамвај је излетио из шина, људи су вриштали – рекао је један свједок за 24сата.хр.
Из Полицијске управе Загреб потврђено је да су у несрећи учествовали трамвај и полицијско возило. Након судара, који се десио иза 13 сати, настао је потпуни хаос у трамвајском саобраћају, а путници су остали у шоку.
– Сви смо уплашени – рекао је други свједок.
Засад није познато како је дошло до несреће, нити је саопћено има ли повријеђених, а полиција утврђује све околности инцидента.
