Код манастира у Призрену приведено шест особа

АТВ
24.05.2026 16:53

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Према информацијама из полиције, шест особа је приведено код манастира Светих Архангела, близу Призрена, након покушаја да се фотографишу са заставом на узвишењу изнад самог манастирског комплекса. За сада нема званичних информација о томе која је застава у питању.

Инцидент се догодио у тренутку када се у комплексу Светих Архангела одржава традиционална смотра фолклора под називом "У сусрет Видовдану", која је ове године окупила око 1.000 учесника и посjетилаца.

Екипа Радија Гораждевац налазила се на лицу мjеста у тренутку када је полиција интервенисала.

Иако је присутна полиција негодовала и гласно протестовала због снимања, видео материјал није обрисан и привођење је забиљежено камером.

Одлука о привођењу и даљим законским мјерама према приведеним лицима биће донијета након консултација са надлежним тужиоцем, кажу из полиције за Радио Гораждевац.

Упркос инциденту испред манастирске порте, манифестација "У сусрет Видовдану" настављена је према предвиђеном програму.

Смотра фолклора "У сусрет Видовдану" већ четврт вијека окупља културно-умјетничка друштва са циљем очувања српске традиције, пјесме и игре. Ове године обиљежава се и десет година од одржавања манифестације у комплексу манастира Светих Архангела.

Међу учесницима овогодишње смотре су и чланови Културно-умјетничког друштва "Метохија" из Гораждевца, који ће заједно са другим ансамблима представити богатство народне традиције.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

