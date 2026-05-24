Скините флеке са зидова без кречења: Ево шта вам је потребно

Зидови у дому веома лако скупљају флеке - од трагова прстију, преко масноће из кухиње, па све до дјечјих цртежа и трагова обуће.
Многи одмах посегну за фарбом мислећи да другог рјешења нема, али искусне домаћице тврде да неколико једноставних састојака може да врати зидовима уредан изглед без кречења.
Један од најпопуларнијих трикова укључује соду бикарбону и мало воде. Када се направи густа паста и њежно нанесе на флеку меканом крпом, трагови са зида могу да нестану без оштећења боје. На интернету и форумима многи корисници потврђују да управо сода бикарбона даје најбоље резултате код свијетлих зидова.
Код тврдокорнијих мрља поједини користе комбинацију соде бикарбоне, течности за суђе и мало хидрогена, која је позната по томе што разграђује масноћу и тамне трагове.
Највећа грешка је агресивно рибање грубом спужвом. Тако се скида боја и зид остаје оштећен. Умјесто тога, савјетује се њежно кружно чишћење меканом крпом или спужвом.
На друштвеним мрежама многи препоручују и влажне марамице за чишћење дома, као и благо разблажен омекшивач за веш за мање флеке.
Прије него што пробате било које средство, тестирајте га на мањем дијелу зида како бисте били сигурни да неће скинути боју.
