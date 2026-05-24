Скините флеке са зидова без кречења: Ево шта вам је потребно

АТВ
24.05.2026 16:23

Крупни план руку у жутим рукавицама које чисте зид боцом са распршивачем и сунђером.
Фото: Jonathan Borba/Pexels

Зидови у дому веома лако скупљају флеке - од трагова прстију, преко масноће из кухиње, па све до дјечјих цртежа и трагова обуће.

Многи одмах посегну за фарбом мислећи да другог рјешења нема, али искусне домаћице тврде да неколико једноставних састојака може да врати зидовима уредан изглед без кречења.

Паста која прави разлику

Један од најпопуларнијих трикова укључује соду бикарбону и мало воде. Када се направи густа паста и њежно нанесе на флеку меканом крпом, трагови са зида могу да нестану без оштећења боје. На интернету и форумима многи корисници потврђују да управо сода бикарбона даје најбоље резултате код свијетлих зидова.

Код тврдокорнијих мрља поједини користе комбинацију соде бикарбоне, течности за суђе и мало хидрогена, која је позната по томе што разграђује масноћу и тамне трагове.

Грешка коју сви праве

Највећа грешка је агресивно рибање грубом спужвом. Тако се скида боја и зид остаје оштећен. Умјесто тога, савјетује се њежно кружно чишћење меканом крпом или спужвом.

Шта још може помоћи

На друштвеним мрежама многи препоручују и влажне марамице за чишћење дома, као и благо разблажен омекшивач за веш за мање флеке.

Прије него што пробате било које средство, тестирајте га на мањем дијелу зида како бисте били сигурни да неће скинути боју.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

