У току велика промјена у банци - клијенти не могу дићи новац

24.05.2026 16:00

Фото: Pexels

У Аустрији је у току велика банковна трансформација која ће донијети осјетне посљедице за стотине хиљада клијената.

Позадина ове приче је спајање банака “Салцбургер Шпаркасе” и “Ерсте Банк Естерајх”. Док је правно спајање већ званично завршено, сада слиједи кључни и најкомпликованији корак: потпуно обједињавање ИТ система двије банке.

Управо због тог процеса, клијенти банке “Салсбургер Шпаркасе” морају рачунати с озбиљним блокадама и прекидима рада у периоду до 25. маја 2026. године.

Шта све неће радити?

Према званичним информацијама из банке, у том периоду може доћи до потпуног прекида или великих потешкоћа у раду сљедећих услуга:

  • Интернет и мобилног банкарства (апликације неће бити доступне),
  • Плаћање картицама на касама трговина,
  • Подизање готовине на банкоматима.

Чак и најосновније функције привремено ће бити недоступне или строго ограничене. За кориснике то значи само једно: ако током викенда спонтано затребају готовину или буду морали хитно извршити уплату, систем ће их потпуно блокирати.

Клијенти добијају нови ИБАН и нове картице

У склопу ове ИТ миграције, сви погођени клијенти аутоматски ће добити потпуно нове податке о рачуну (нови ИБАН). Банка ће такође послати нове банковне картице које би на адресе клијената требале стићи током јуна.

Важан рок за старе картице: Досадашње картице моћи ће се користити најкасније до краја августа 2026. године, након чега трајно губе вриједност и постају неупотребљиве.

Иако ће банка у позадини аутоматски преусмјерити трајне налоге, директна терећења и долазне уплате (чак и ако неко уплати новац на стари ИБАН), клијенти ипак неће проћи без властитог ангажмана. Нове податке о рачуну и нови ИБАН грађани ће морати сами активно доставити кључним институцијама – послодавцима, станодавцима, осигуравајућим кућама и онлајн сервисима на којима купују, како би избјегли касније неугодности и одбијање трансакција.

