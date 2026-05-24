У току велика промјена у банци - клијенти не могу дићи новац

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Аустрији је у току велика банковна трансформација која ће донијети осјетне посљедице за стотине хиљада клијената.
Позадина ове приче је спајање банака “Салцбургер Шпаркасе” и “Ерсте Банк Естерајх”. Док је правно спајање већ званично завршено, сада слиједи кључни и најкомпликованији корак: потпуно обједињавање ИТ система двије банке.
Регион
Гнусан напад: Претукли глувонијемог мушкарца и отели му бицикл
Управо због тог процеса, клијенти банке “Салсбургер Шпаркасе” морају рачунати с озбиљним блокадама и прекидима рада у периоду до 25. маја 2026. године.
Према званичним информацијама из банке, у том периоду може доћи до потпуног прекида или великих потешкоћа у раду сљедећих услуга:
Чак и најосновније функције привремено ће бити недоступне или строго ограничене. За кориснике то значи само једно: ако током викенда спонтано затребају готовину или буду морали хитно извршити уплату, систем ће их потпуно блокирати.
У склопу ове ИТ миграције, сви погођени клијенти аутоматски ће добити потпуно нове податке о рачуну (нови ИБАН). Банка ће такође послати нове банковне картице које би на адресе клијената требале стићи током јуна.
Свијет
Страх од ширења еболе: Афричка земља обуставила летове и појачала контроле
Важан рок за старе картице: Досадашње картице моћи ће се користити најкасније до краја августа 2026. године, након чега трајно губе вриједност и постају неупотребљиве.
Иако ће банка у позадини аутоматски преусмјерити трајне налоге, директна терећења и долазне уплате (чак и ако неко уплати новац на стари ИБАН), клијенти ипак неће проћи без властитог ангажмана. Нове податке о рачуну и нови ИБАН грађани ће морати сами активно доставити кључним институцијама – послодавцима, станодавцима, осигуравајућим кућама и онлајн сервисима на којима купују, како би избјегли касније неугодности и одбијање трансакција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
БиХ
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму