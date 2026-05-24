Љетовање за мање од 300 евра: Дестинација у комшилуку доживјела бум

У вријеме када су цијене љетних одмора у многим популарним дестинацијама достигле рекордне нивое, једна земља је потпуно изненадила европске туристе и попела се на врх листе најприступачнијих мјеста за одмор.
Према новој анализи британске платформе ТравелСупермаркет за сезону 2026, бугарски регион Бургас је званично проглашен најјефтинијом дестинацијом за одмор са свим укљученим услугама, остављајући иза себе чак и Тунис, који је прошле године држао прво мјесто.
Цијене пакета, које су у неким терминима ниже од 300 евра по особи, привукле су посебно интересовање.
Британски туристички стручњаци истичу да је управо бугарска црноморска обала ове године доживјела прави туристички бум.
Регион Бургаса све више привлачи породице, младе и туристе који желе буџетски одмор, а да се не одрекну погодности које нуде много скупље медитеранске дестинације.
Главне предности овог региона су дуге пјешчане плаже, велики број хотела са услугом „све укључено“ и богата туристичка понуда. Посјетиоцима су на располагању водени паркови, ресторани, ноћни живот, излети и бројни садржаји за децу, због чега многи упоређују Бургас са много скупљим одмаралиштима у Грчкој, Шпанији и Турској.
Сунчев бријег, највеће и најпознатије црноморско љетовалиште у Бугарској, поново привлачи највећу пажњу.
Ова популарна дестинација позната је по скоро осам километара златних плажа, великом броју хотела и живој атмосфери током цијелог лета. Према подацима ТравелСупермаркет-а, недељни ол инклузив пакети током јуна могу се пронаћи од око 290 евра по особи. Током јула и школских распуста цијене расту, са просјечним пакетима око 610 евра.
Међутим, чак и тада, Бугарска остаје знатно јефтинија од многих конкурентских дестинација на Медитерану. Поред Сунчевог бријега, историјски градови Созопол и Несебар такође постају све популарнији међу туристима. Несебар, један од најстаријих градова на обали Црног мора, посебно је популаран, познат по својим калдрмисаним улицама, старим црквама и богатој поморској историји. Симбол града је чувена ветрењача из 19. века која се налази на улазу у стари град, а која је постала једна од најфотографисанијих атракција у Бугарској. Многи туристи наводе комбинацију историје, плажа и приступачних цијена као главни разлог зашто су посљедњих година изабрали Бугарску умјесто скупљих дестинација.
Поред приступачног смјештаја, Бугарска се истиче и по ниским дневним трошковима. Према подацима Нумбео-а, флаша воде кошта око 1,10 евра, капућино око 2,20 евра, куглица сладоледа око 1,40 евра, док се домаће точено пиво може добити за око 2,25 евра. Оброк у приступачном ресторану у просјеку кошта око десет евра, док вечера за двоје у ресторану средње класе кошта око 41 евро. Међутим, туристички стручњаци упозоравају да цијене могу бити мало веће током шпица сезоне, посебно у хотелима на самој плажи и у најпопуларнијим одмаралиштима.
Велико изненађење овогодишње анализе је потпуни пад Туниса са листе десет најјефтинијих дестинација за одмор. Истовремено, неке традиционално скупље дестинације постале су приступачније него прошле године.
ТравелСупермаркет наводи да су Родос, Мајорка и Даламан забиљежили пад цена, са могућом уштедом до 105 евра по особи. Четврто мјесто на листи најприступачнијих дестинација заузела је Анталија са просјечном цијеном одмора од око 700 евра по особи, док је пето мјесто заузео Родос са просечном цијеном одмора од 703 евра.
Крис Вебер из ТравелСупермаркет-а рекао је да је Бугарска ове године направила велики скок на европском туристичком тржишту: "Регион Бургаса, који обухвата Сунчани бријег и Бургас, дуго је био једно од најприступачнијих мјеста на Црном мору, али чињеница да је претекао Тунис показује колико вриједности тренутно нуди туристима", рекао је Вебер.
Анализа ТравелСупермаркет-а заснива се на пакетима са свим укљученим услугама резервисаним између 1. и 20. априла 2026. године, за путовања планирана од маја до септембра. Истраживање обухвата све категорије хотела, различите дужине одмора и различите типове путника.
