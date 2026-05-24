Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

24.05.2026 13:36

Кремљ
Фото: Таnjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Нису планирани нити изведени удари на украјинску цивилну инфраструктуру као дио руских узвратних напада, саопштено је из руског Министарства одбране.

У саопштењу се наводи да су руске снаге напале објекте украјинског војноиндустријског комплекса.

"Мете су биле војна инфраструктура, командна мјеста копнених снага, Главна обавјештајна управа украјинског Министарства одбране и друга командна мјеста украјинских оружаних снага", истиче се у саопштењу.

Дронови украјинских оружаних снага погодили су академску зграду и студентски дом у Старобељском професионалном колеџу Луганског државног педагошког универзитета у ноћи између 21. и 22. маја.

У овом нападу погинула је 21 особа, рођена у периоду од 2003. до 2008. године.

(Срна)

