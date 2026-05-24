Logo
Large banner

Жестоки одговор Русије на тероризам: Орешник, Кинџал и Циркон погодили војне циљеве у Украјини

Аутор:

АТВ
24.05.2026 11:50

Коментари:

0
Руска војска извела је одмаздни удар по војним циљевима у Украјини, између осталог и употребом балистичког система „орешник".
Фото: Printscreen/RT Balkan

Руска војска извела је одмаздни удар по војним циљевима у Украјини, између осталог и употребом балистичког система „орешник“, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Као одговор на терористичке нападе на цивилне објекте на територији Русије, Оружане снаге извеле су масовни удар балистичким ракетама 'орешник', аеробалистичким ракетама 'искандер', хиперсоничним аеробалистичким ракетама 'кинжал' и крстарећим ракетама 'циркон' по објектима војног управљања, ваздухопловним базама и предузећима украјинског војно-индустријског комплекса", наводи се у саопштењу руског одбрамбеног ресора.

Додали су да је војска употријебила и крстареће ракете ваздушног, морског и копненог базирања, као и беспилотне летјелице. У Министарству одбране Русије поручили су да су сви циљеви напада постигнути.

Током ноћи на цијелој територији Украјине проглашена је ваздушна опасност. Како су пренијели локални медији, у Кијеву је одјекнуло шест серија експлозија. Детонације су се чуле и у другим градовима, укључујући Кропивницки и Черкаси.

Беспилотне летјелице Оружаних снага Украјине су у ноћи између четвртка и петка погодиле студентски дом Старобељског педагошког колеџа, у којем се налазило 86 студената. Усљед удара дошло је до урушавања зграде. У близини није било војних објеката, а погинула је 21 особа, док су 42 повријеђене.

Како је изјавио руски предсједник Владимир Путин, напад није био случајан. Преживјели студенти тврде да су дронови дуго кружили изнад зграде и да су гађали прецизно. Покренут је поступак због тероризма, преноси РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Руска војна операција 2026

Орешник

Украјина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Њемачко полицијско возило на улици.

Свијет

Бизнисмен из БиХ пронађен закопан у шуми

2 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Епидемија измиче контроли: Сумња се да је ебола у Конгу однијела више од 200 живота

2 ч

0
Полицијско возило Грчке паркирано на улици.

Свијет

Драма у Атини: Пала нарко-група, хероин и кокаин крили у ципелама

2 ч

0
Цвијановић: Конаковић дисквалификује самог себе - прошло вријеме убијања демократије

Република Српска

Цвијановић: Конаковић дисквалификује самог себе - прошло вријеме убијања демократије

2 ч

0

Више из рубрике

Њемачко полицијско возило на улици.

Свијет

Бизнисмен из БиХ пронађен закопан у шуми

2 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Епидемија измиче контроли: Сумња се да је ебола у Конгу однијела више од 200 живота

2 ч

0
Полицијско возило Грчке паркирано на улици.

Свијет

Драма у Атини: Пала нарко-група, хероин и кокаин крили у ципелама

2 ч

0
Напад на колеџ у Русији

Свијет

Идентификоване све жртве напада на Студентски дом у Старобељску

3 ч

0

  • Најновије

13

38

Урнебесна туча два зеца до суза насмијала регион

13

36

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

13

35

Без којих докумената не треба кретати на пут?

13

31

Интернет какав познајемо одлази у историју?

13

25

Додик: Мора се побиједити за сигурну будућност народа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner