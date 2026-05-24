Жестоки одговор Русије на тероризам: Орешник, Кинџал и Циркон погодили војне циљеве у Украјини

Руска војска извела је одмаздни удар по војним циљевима у Украјини, између осталог и употребом балистичког система „орешник“, саопштило је Министарство одбране Русије.
"Као одговор на терористичке нападе на цивилне објекте на територији Русије, Оружане снаге извеле су масовни удар балистичким ракетама 'орешник', аеробалистичким ракетама 'искандер', хиперсоничним аеробалистичким ракетама 'кинжал' и крстарећим ракетама 'циркон' по објектима војног управљања, ваздухопловним базама и предузећима украјинског војно-индустријског комплекса", наводи се у саопштењу руског одбрамбеног ресора.
Додали су да је војска употријебила и крстареће ракете ваздушног, морског и копненог базирања, као и беспилотне летјелице. У Министарству одбране Русије поручили су да су сви циљеви напада постигнути.
Током ноћи на цијелој територији Украјине проглашена је ваздушна опасност. Како су пренијели локални медији, у Кијеву је одјекнуло шест серија експлозија. Детонације су се чуле и у другим градовима, укључујући Кропивницки и Черкаси.
Беспилотне летјелице Оружаних снага Украјине су у ноћи између четвртка и петка погодиле студентски дом Старобељског педагошког колеџа, у којем се налазило 86 студената. Усљед удара дошло је до урушавања зграде. У близини није било војних објеката, а погинула је 21 особа, док су 42 повријеђене.
Како је изјавио руски предсједник Владимир Путин, напад није био случајан. Преживјели студенти тврде да су дронови дуго кружили изнад зграде и да су гађали прецизно. Покренут је поступак због тероризма, преноси РТ Балкан.
