Цвијановић: Конаковић дисквалификује самог себе - прошло вријеме убијања демократије

Аутор:АТВ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оштро је критиковала изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, поручивши да он својим иступима наставља да дисквалификује самог себе.
Реагујући на Конаковићеве ставове изнесене током ГЛОБСЕЦ форума у Прагу, гдје је позвао ЕУ да "изабере новог високог представника, а не да слијепо слиједи политику САД", Цвијановићева је нагласила да такве ријечи нису одраз ставова Републике Српске, а самим тим ни БиХ.
"Вријеме убијања демократије од стране тзв. високих представника је прошло", јасна је била Цвијановићева.
Она је истакла да је једино смислен став администрације САД, који подразумијева да локалне институције и представници конститутивних народа преузму пуну одговорност за све процесе у земљи.
"Уз рјешавање недемократске заоставштине дјеловања ОХР-а, то је једини начин да БиХ изађе из перманентне кризе", поручила је Цвијановићева у својој објави на друштвеној мрежи Икс.
Тзв. министар, Елмедин Kонаковић, наставља да дисквалификује самог себе. Његове изјаве не одражавају ставове Републике Српске (самим тим ни ставове БиХ) која сматра да је вријеме убијања демократије од стране тзв. високих представника прошло. Смислен је једино став администрације…— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 23, 2026
