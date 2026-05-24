Цвијановић: Конаковић дисквалификује самог себе - прошло вријеме убијања демократије

АТВ
24.05.2026 11:00

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић оштро је критиковала изјаве министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, поручивши да он својим иступима наставља да дисквалификује самог себе.

Реагујући на Конаковићеве ставове изнесене током ГЛОБСЕЦ форума у Прагу, гдје је позвао ЕУ да "изабере новог високог представника, а не да слијепо слиједи политику САД", Цвијановићева је нагласила да такве ријечи нису одраз ставова Републике Српске, а самим тим ни БиХ.

"Вријеме убијања демократије од стране тзв. високих представника је прошло", јасна је била Цвијановићева.

Она је истакла да је једино смислен став администрације САД, који подразумијева да локалне институције и представници конститутивних народа преузму пуну одговорност за све процесе у земљи.

"Уз рјешавање недемократске заоставштине дјеловања ОХР-а, то је једини начин да БиХ изађе из перманентне кризе", поручила је Цвијановићева у својој објави на друштвеној мрежи Икс.

Жељка Цвијановић

Босна и Херцеговина

ОХР

Елмедин Конаковић

