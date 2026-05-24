Посланици сутра о затварању ОХР-а

АТВ
24.05.2026 10:45

НСРС
Фото: ATV

Народна скупштина Републике Српске наставља рад сутра, а пред посланицима се налази изузетно важан дневни ред.

У центру пажње биће декларација о затварању Канцеларије високог представника у БиХ (ОХР), коју је по хитном поступку предложио предсједник парламента Ненад Стевандић.

Осим политички осјетљивог питања о гашењу ОХР-а, народне посланике очекује расправа о низу извјештаја и стратешких одлука које се тичу живота грађана Српске.

Шта је све на дневном реду?

Посланици ће анализирати:

  • Безбједност и права: Извјештај о раду МУП-а Српске за 2025. годину, као и информација о превенцији вршњачког насиља.
  • Европски пут: Преглед обавеза које за Српску проистичу из процеса придруживања ЕУ.
  • Инвестиције и развој: Најзначајнији дио сједнице обиљежиће одлуке о задужењу према Саудијском фонду за развој. Ријеч је о пројектима изградње и опремања Научнотехнолошког парка Републике Српске, као и новог објекта за смјештај студената у Фочи.
  • Инфраструктура: Приједлог одлуке о изради просторног плана за Национални парк „Сутјеска“.

Поред наведеног, на сједници ће бити разматрани извјештаји Комисије за концесије, рад Омбудсмана за људска права БиХ, као и информација о помиловањима у протеклој години.

Наставак сједнице заказан је за 10.00 часова.

