Посланици сутра о затварању ОХР-а

Фото: ATV

Народна скупштина Републике Српске наставља рад сутра, а пред посланицима се налази изузетно важан дневни ред.

У центру пажње биће декларација о затварању Канцеларије високог представника у БиХ (ОХР), коју је по хитном поступку предложио предсједник парламента Ненад Стевандић. Осим политички осјетљивог питања о гашењу ОХР-а, народне посланике очекује расправа о низу извјештаја и стратешких одлука које се тичу живота грађана Српске. Шта је све на дневном реду? Посланици ће анализирати: Безбједност и права: Извјештај о раду МУП-а Српске за 2025. годину, као и информација о превенцији вршњачког насиља.

Европски пут: Преглед обавеза које за Српску проистичу из процеса придруживања ЕУ.

Инвестиције и развој: Најзначајнији дио сједнице обиљежиће одлуке о задужењу према Саудијском фонду за развој. Ријеч је о пројектима изградње и опремања Научнотехнолошког парка Републике Српске, као и новог објекта за смјештај студената у Фочи.

Инфраструктура: Приједлог одлуке о изради просторног плана за Национални парк „Сутјеска“. Поред наведеног, на сједници ће бити разматрани извјештаји Комисије за концесије, рад Омбудсмана за људска права БиХ, као и информација о помиловањима у протеклој години. Наставак сједнице заказан је за 10.00 часова.

