Епидемија измиче контроли: Сумња се да је ебола у Конгу однијела више од 200 живота

Сумња се да је у Конгу од посљедица еболе преминуло више од 200 људи, али је само десет смртних случајева потврђено, саопштило је Министарство за комуникације и медије.
Министарство је на Иксу објавило да је пријављен 91 потврђен случај, од чега је 84 у провинцији Итури, шест у Сјеверном Кивуу и један у Јужном Кивуу, док је број сумњивих случајева 867.
Свјетска здравствена организација прошле седмице је прогласила епидемију соја еболе "бундибугјо" у Демократској Републици Конго и Уганди ванредном ситуацијом у јавном здравству од међународног значаја.
(Срна)
