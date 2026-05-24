Епидемија измиче контроли: Сумња се да је ебола у Конгу однијела више од 200 живота

24.05.2026 11:19

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

Сумња се да је у Конгу од посљедица еболе преминуло више од 200 људи, али је само десет смртних случајева потврђено, саопштило је Министарство за комуникације и медије.

Министарство је на Иксу објавило да је пријављен 91 потврђен случај, од чега је 84 у провинцији Итури, шест у Сјеверном Кивуу и један у Јужном Кивуу, док је број сумњивих случајева 867.

Свјетска здравствена организација прошле седмице је прогласила епидемију соја еболе "бундибугјо" у Демократској Републици Конго и Уганди ванредном ситуацијом у јавном здравству од међународног значаја.

(Срна)

