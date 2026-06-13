Додик: Српска неће гласати на референдуму за приступање ЕУ

Аутор:АТВ
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Република Српска неће гласати на референдуму за приступање ЕУ, што иритира Брисел, чија је политика усмјерена на подршку муслиманима у БиХ, рекао је предсједник Милорад Додик за TAСС.
"Мислим да већина неће гласати за европске интеграције, ако говоримо о Србима и Републици Српској. То, наравно, иритира Брисел. Али то је резултат њихове неуспјеле политике, усмјерене првенствено на подршку муслиманима у БиХ, а не на објективност", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, друштво у Републици Српској тренутно није спремно за европске интеграције због политике бриселске администрације која је годинама била негативна и нудила је само лоша рјешења.
Поновио је да Република Српска неће дозволити да се за руске држављане уведу визе као што није дозволила ни увођење санкција Русији.
"БиХ не постоји без Срба. А Срби кажу: визе за руске држављане неће бити уведене. Бошњаци не могу донијети такву одлуку без нас. Људи из моје странке неће гласати за ово. Ако не гласају, визни режим за руске држављане неће бити уведен, нешто што неки годинама инсистирају", рекао је Додик, који је лидер СНСД-а.
Република Српска апсолутно неће дозволити визе руским грађанима, чак и ако то значи да ће покушати да је казне, нагласио је Додик и додао да ће се видјети како ће се ствари одвијати.
Додик је истакао и да руски предсједник Владимир Путин поступа мудро избјегавајући велике ударе на Украјину који би довели до бројних цивилних жртава.
"До сада није било ниједног случаја да је руско оружје изазвало смрт великог броја цивила. Наравно, било је жртава, али они никада нису били мета", каже Додик.
Напоменуо је да да постоје позиви за снажнији одговор, али да Русија тежи стратешком циљу, а то је минимизирање патње цивила, преноси Срна.
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