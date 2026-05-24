Интернет какав познајемо одлази у историју?

Отворени интернет могао би постати прошлост док Гугл убрзано претвара претраживање у АИ систем који одлучује шта ћете видјети и читати.
Најновији Гуглов заокрет према резултатима претраживања које генерише вјештачка интелигенција могао из темеља промијенити начин на који људи доживљавају интернет, и то не на начин који би се многима можда свидио, тврди Кети Нотопоулос у колумни за "Бизнис Инсајдер".
Умјесто да претраживање служи као улаз према интернетским страницама, Гугл све више жели кориснике задржати унутар персонализованог система темељеног на вјештачкој интелигенцији. Током недавне конференције И/О тај је амерички технолошки див представио АИ алате осмишљене за директно одговарање на сложене упите, сажимање информација па чак и праћење производа повезаних с корисниковим интересима.
Нотопоулос тај заокрет описује као дубоко узнемирујући, јер истраживање интернета замјењује пуком аутоматизацијом.
Једна демонстрација наведених АИ алата приказала је АИ асистента који прати излазак на тржиште патика повезаних с омиљеним спортистима корисника. Други примјер укључивао је Гуглово аутоматско предлагање планинарских излета, уз оближње ресторане и паркиралишта.
Нотопоулос признаје да такви алати на први поглед дјелују практично, али истовремено пропитује требају ли људи уопште Гугл као посредника за искуства која су већ доступна путем огласа, часописа, Инстаграма или специјализованих интернетских страница.
Објашњава како су њене навике прегледавања интернета и даље пуно једноставније. Умјесто обликовања углађених упита, најчешће уписује кратке и несавршене комбинације кључних ријечи како би што брже дошла до одређене интернетске странице.
Гугл, међутим, очигледно жели претворити претраживање у нешто знатно шире од саме навигације.
Током презентације потпредсједник Гугл Срча Роби Стајн промовисао је визију индивидуализованог искуства претраживања. Нотопоулос притом издваја примјер студента који истражује црне рупе. Гуглов систем вјештачке интелигенције најприје би му генерисао објашњења и анимације, а тек потом корисника усмјерио према спољашњим повезницама.
За Нотопоулос такав приступ више наликује АИ четботу него класичном претраживачу, а добар дио људи би се с тим закључком могао сложити.
У свему томе треба споменути и посљедице за издаваче који зависе од промета из претраживача. Нотопоулос наводи да су медијске куће већ осјетиле пад посјећености због АИ Овервјуса и других АИ алата попут Чет Џи Пи Тија.
Спомиње и страхове индустрије повезане са сценаријем названим Гугле Зиро, односно могућношћу да промет који долази с Гугла на крају потпуно нестане.
Ипак, Нотопоулос тврди да њена нелагода није искључиво професионалне природе. Сматра да интернет мора остати простор који корисници сами истражују, а не стерилисани садржај који алгоритми послужују већ унапријед припремљен.
Стари интернет упоређује се с огромним физичким простором кроз који се корисници самостално крећу и истражују непознато. Насупрот томе, нови Гуглеов АИ систем подсјећа је на строго контролисан затворени систем, који обесхрабрује спонтаност, непредвидивост и индивидуалност.
Закључак је, стога, да управо несавршености прегледавања интернета стварају знатижељу, самосталност и осјећај стварног откривања садржаја на мрежи.
