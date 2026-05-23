Српкиња међу пет најбољих научница свијета

23.05.2026 19:19

Гордана Вуњак-Новаковић
Гордана Вуњак-Новаковић, српско-америчка биоинжењерка и пионирка регенеративне медицине, професорка на Универзитету Колумбија, добитница је једног од најпрестижнијих свјетских научних признања – чувене Интернационалне награде Л’Орéал-УНЕСЦО „За жене у науци“, која се додјељује за револуционарна истраживања са великим утицајем на будућност науке.

Фондација Л’Орéал и УНЕСЦО објавили су имена овогодишњих лауреаткиња награде коју сваке године добија само пет најистакнутијих жена истраживача на свијету, преноси "Сербијан Тајмс".

Ово признање додјељује се од 1998. године и важи за један од најважнијих међународних програма за промоцију достигнућа жена у науци.

Гордана Вуњак-Новаковић је ово признање освојила за географску регију Сјеверне Америке, гдје живи и ради, а награђена је за свој истакнути рад у области биоинжењерства људских ткива, са циљем трансформације медицине и унапређења људског здравља.

На свечаној церемонији која ће бити одржана у Паризу 11. јуна, награду ће примити уз још четири научнице које су лауреаткиње за Африку и арапске земље, Азију и Пацифик, Европу и Латинску Америку и Карибе.

Интернационална награда Л’Ореал-УНЕСКО "За жене у науци“ препознаје и промовише научну изврсност изванредних научница, а међу досадашњим лауреаткињама њих седам је након добијања ове награде освојило и Нобелову награду.

Овогодишњи избор наглашава кључну улогу пет лауреаткиња у рјешавању глобалних здравствених и еколошких изазова: од револуционарног инжењеринга ткива и геномских истраживања, до иновација у пољопривреди и утицаја исхране на ментално здравље.

Професорка Гордана Вуњак-Новаковић рођена је у Београду, завршила је Земунска гимназију, а дипломирала, магистрирала и докторирала на Одсјеку за хемијско инжењерство Технолошко-металуршког факултета у Београду, гдје је била и професорка. Специјализовала се за биомедицинско инжењерство као Фулбрајтова стипендисткиња на МИТ-у у Бостону.

Данас је у звању универзитетског професора, највишег академског звања на Универзитету Колумбија.

Вуњак-Новаковић је свјетски пионир у биоинжењерству, чији рад на узгајању људских ткива у лабораторијским условима помјера границе регенеративне медицине. Као најцитиранија научница српског поријекла свих времена и прва инжењерка у звању универзитетског професора у историји Универзитета Колумбија, она је и истакнута менторка која активно ради на оснаживању жена у науци широм свијета.

