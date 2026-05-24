Пар имао полни однос на плажи: Људи шокирани призором у Хрватској, све гледала и дјеца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Купаче на чувеној плажи на Јадрану у суботу је дочеко несвакидашњи призор. Како свједочи жена која се јуче нашла на плажи Жњан у Сплиту, један пар је на јавном мјесту имао полни однос!
"Згрожена сам! Дјеца која су била у близини су се преплашила. Када сам им се приближила и рекла да ћу звати полицију, стали су са свим, а потом ставили пешкир на главу", испричала је Сплићанка за Далматински портал.
Савјети
Хотелски трикови од два састојка за најмекше пешкире
Овакво понашање на јавним површинама у Хрватској није само ствар опште некултуре, већ је и строго кажњиво.
Према важећим законима, овакво понашање третира се као прекршај против јавног реда и мира, а казне се крећу између 200 и 1000 евра. Осим тога, може се изрећи и казна затвора до 30 дана због вријеђања моралних осјећаја грађана.
У тежим случајевима, полиција поступање може квалификовати као дрско и непристојно понашање, за што се казне крећу између 700 и 4.000 евра или до 30 дана затворске казне.
С обзиром на то да су цијелој ситуацији свједочила дјеца, овакво понашање би се могло третирати као кривично дјело.
Друштво
Жива скаче у БиХ: До када ће трајати врућине
Наиме, ако су полне радње почињене пред дјететом млађим од 15 година, случај улази у домен Кривичног закона.
За кривично јдело 'Задовољење похоте пред дјететом млађим од петнаест година' предвиђена је затворска казна до три године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
54 мин0
Хроника
57 мин0
Србија
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
29 мин0
Регион
30 мин0
Регион
1 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму