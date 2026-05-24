Европа до краја маја обара рекорде

Велики дио западне Европе суочава се с првим значајним топлотним таласом ове године, с температурама које ће бити и више од десет степени изнад просјека и које би могле оборити рекорде у стотинама мјеста.
Према прогнозама, температуре у Португалу, Шпанији, Француској и Великој Британији наредних дана прелазиће 30 степени Целзијуса, с вриједностима до 32 степена у Паризу и Лондону, 35 на југозападу Француске, те чак 38 у долинама Гадијана и Гвадалкивир у Шпанији.
Француска метеоролошка служба Метео-Франс наводи да ће бити оборени рекорди за највишу измјерену температуру у мају, 30,5 степени из 2025. и највишу просјечну дневну температуру у мају. 22,8 степени из 2017, пише "Гардијан".
У градовима попут Нанта и Бреста очекује се да вриједности буду три до четири степена изнад досадашњих рекорда.
Британски Мет Офис издао је ванредне здравствене аларме због врућине, уз прогнозу да би у понедјељак локално температуре могле достићи 33 степена, чиме би био оборен рекорд из маја 1944. године - 32,8 степени.
Топлотни талас узрокован је тзв. хит домеом, када се врући ваздух из Марока задржава под снажним антициклоном. Метео-Франс наглашава да су овакви догађаји све чешћи и интензивнији због климатских промјена, које Европу чине континентом који се најбрже загријава.
У Шпанији су температуре већ достигле 38 степени, а у Галицији је двоипогодишња дјевојчица преминула након што је остављена у аутомобилу на врућини.
Национална метеоролошка служба Аемет упозорава да ће права љетна врућина потрајати и наредне седмице, с температурама које су типичне за јули и август.
