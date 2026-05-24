Како да купујете у ЕУ и добијете поврат ПДВ, а избјегнете казну

Аутор:АТВ
Коментари:0
Грађани Босне и Херцеговине који често купују у иностранству требају знати једно важно правило: у БиХ се без плаћања царине, ПДВ-а и акцизе може унијети роба некомерцијалног карактера у вриједности до 600 КМ по путнику и по дану.
То значи да гардероба, обућа, кућни предмети, техника мање вриједности, поклони или друга роба за личне потребе могу проћи без додатног опорезивања, али само ако укупна вриједност не прелази прописани лимит и ако количина не указује на препродају.
Породица
Ово име за дјевојчице је у посљедње вријеме све више популарно: ''Она која је весела и мила''
Ово правило највише занима грађане који живе у БиХ, а купују у Хрватској, посебно у трговинама уз границу, трговачким центрима и аутлетима.
Ако, на примјер, купите робу у вриједности до 600 КМ и носите је за личну употребу, царински службеник може одобрити ослобађање од плаћања увозних дажбина усмено, на самом граничном прелазу.
Међутим, ако унесете један предмет скупљи од 600 КМ, његова вриједност се не може дијелити на више особа у возилу.
То значи да се телевизор, мобилни телефон, лаптоп или други скупљи уређај од 800 КМ не може “подијелити” на два путника како би се избјегло плаћање дажбина.
У лимит од 600 КМ не урачунава се лични пртљаг који путник користи током путовања, као ни лијекови неопходни за личне потребе.
Република Српска
Каран након састанка са америчким конгресменима: Српска досљедна поштовању Дејтона
Лични пртљаг чине одјећа, обућа, хигијенске ствари, лични уређаји и предмети који очигледно служе путнику током пута. Ипак, цариник у сваком случају има право процијенити да ли се заиста ради о личној употреби или о новој роби која подлијеже опорезивању.
Напомена: Путници млађи од 17 година немају право на ова ослобађања за дуван и алкохол.
Важно је знати и да грађани БиХ приликом куповине у Хрватској, као особе које немају пребивалиште у Европској унији, могу остварити право на поврат хрватског ПДВ-а за робу коју износе из ЕУ, али под прописаним условима:
Роба мора бити изнесена из ЕУ прије истека рока од три мјесеца након мјесеца куповине.
Регион
Објављено колико је у Хрватској људи умрло од сезонске грипе: Обољело више од 40.000 људи
Купац мора имати рачун, образац за поврат ПДВ-а и потврду царине на излазу из ЕУ.
Поврат се не односи на гориво и услуге. Детаљније о томе како остварити поврат ПДВ-а из Хрватске погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
У пракси то значи да куповина у Хрватској може бити исплатива, али само ако се поштују два правила: на хрватској страни треба правилно завршити процедуру за поврат ПДВ-а, а на улазу у БиХ треба водити рачуна да вриједност робе не прелази 600 КМ по путнику и да роба није намијењена препродаји.
Све што прелази дозвољени лимит, или количином изгледа као роба за даљу продају, царина може опорезовати.
Најсигурнији савјет за путнике је да увијек чувају рачуне, да не покушавају сакрити робу и да прије преласка границе процијене укупну вриједност купљених ствари.
Република Српска
Павковић: У Хагу суптилно убијају генерала Младића, породица да не одустаје од борбе
Ако нисте сигурни да ли роба прелази дозвољени лимит, боље је пријавити је царинском службенику него ризиковати казну, додатне трошкове и задржавање на граници, пише "Бука".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
3 ч0
Свијет
3 ч0
Тенис
3 ч0
Здравље
3 ч0
Економија
19 ч0
Економија
21 ч0
Економија
21 ч1
Економија
21 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму