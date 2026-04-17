Како тражити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској?

Грађани Босне и Херцеговине имају право на поврат ПДВ-а приликом куповине робе у Хрватској, али само ако се поштују јасно прописана правила.
Најважније је да куповина буде обављена код трговаца који учествују у систему поврата пореза за стране држављане те да одмах затражите одговарајући образац за поврат ПДВ-а. Приликом куповине потребно је нагласити да сте нерезидент Европске уније, након чега ће вам трговац издати Tax Free образац уз фискални рачун. Важно је да роба остане некоришћена и запакована јер царински службеници на граници имају право извршити преглед, пише ГП Маљевац.
Минимални износ куповине за поврат ПДВ-а у Хрватској износи 100 евра по једном рачуну. Поврат се углавном односи на робу попут одјеће, обуће, технике и других производа, док се не односи на услуге, гориво и сличне ставке.
Свијет
Мерц губи подршку, АфД први пут најјача странка
На излазу из Хрватске, односно на граници с Босном и Херцеговином, потребно је јавити се хрватској царини прије преласка границе и затражити овјеру Tax Free обрасца. Тада је потребно предочити пасош, рачун и купљену робу. Без овог печата није могуће остварити поврат новца.
Након овјере постоје двије могућности: поврат можете затражити одмах на одређеним граничним прелазима гдје постоје исплатна мјеста или касније у пословницама посредничких кућа које врше поврат ПДВ-а, попут Global Blue или сличних компанија. Новац се може добити у готовини или на картицу, у зависности од избора.
Бања Лука
За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће
Важно је знати да приликом уласка у Босну и Херцеговину важе царинска правила. Роба у личној пртљази ослобођена је плаћања давања до вриједности од 600 КМ по особи. Ако вриједност прелази тај износ, робу је потребно пријавити и платити ПДВ и евентуалне царине у БиХ, чиме се избјегавају казне и одузимање робе.
Кључ за безбрижну куповину и поврат ПДВ-а је једноставан: затражите Tax Free образац, не користите робу прије преласка границе, обавезно је пријавите царини и поштујте допуштене лимите. На тај начин куповина у Хрватској може бити исплатива, а прелазак границе без стреса и проблема.
