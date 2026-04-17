Како тражити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској?

17.04.2026 20:47

Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Грађани Босне и Херцеговине имају право на поврат ПДВ-а приликом куповине робе у Хрватској, али само ако се поштују јасно прописана правила.

Најважније је да куповина буде обављена код трговаца који учествују у систему поврата пореза за стране држављане те да одмах затражите одговарајући образац за поврат ПДВ-а. Приликом куповине потребно је нагласити да сте нерезидент Европске уније, након чега ће вам трговац издати Tax Free образац уз фискални рачун. Важно је да роба остане некоришћена и запакована јер царински службеници на граници имају право извршити преглед, пише ГП Маљевац.

Минимални износ куповине за поврат ПДВ-а у Хрватској износи 100 евра по једном рачуну. Поврат се углавном односи на робу попут одјеће, обуће, технике и других производа, док се не односи на услуге, гориво и сличне ставке.

Фридрих Мерц

Свијет

Мерц губи подршку, АфД први пут најјача странка

На излазу из Хрватске, односно на граници с Босном и Херцеговином, потребно је јавити се хрватској царини прије преласка границе и затражити овјеру Tax Free обрасца. Тада је потребно предочити пасош, рачун и купљену робу. Без овог печата није могуће остварити поврат новца.

Након овјере постоје двије могућности: поврат можете затражити одмах на одређеним граничним прелазима гдје постоје исплатна мјеста или касније у пословницама посредничких кућа које врше поврат ПДВ-а, попут Global Blue или сличних компанија. Новац се може добити у готовини или на картицу, у зависности од избора.

илу-поврће-17042026

Бања Лука

За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

Важно је знати да приликом уласка у Босну и Херцеговину важе царинска правила. Роба у личној пртљази ослобођена је плаћања давања до вриједности од 600 КМ по особи. Ако вриједност прелази тај износ, робу је потребно пријавити и платити ПДВ и евентуалне царине у БиХ, чиме се избјегавају казне и одузимање робе.

Кључ за безбрижну куповину и поврат ПДВ-а је једноставан: затражите Tax Free образац, не користите робу прије преласка границе, обавезно је пријавите царини и поштујте допуштене лимите. На тај начин куповина у Хрватској може бити исплатива, а прелазак границе без стреса и проблема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

Кошарка

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

2 ч

0
Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

Сцена

Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

2 ч

0
Директор предузећа "Сарајево-гас" Источно Сарајево Недељко Елек и директор "Конвар" Београд Милош Петровић потписују уговор о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град

Република Српска

Потписан уговор о гасоводу, највећи у историји Републике Српске

2 ч

4
Списак за 1. мај који штеди новац: Колико меса и пића је заправо довољно за 10 особа

Савјети

Списак за 1. мај који штеди новац: Колико меса и пића је заправо довољно за 10 особа

2 ч

0

Више из рубрике

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

2 ч

0
Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

Друштво

Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

2 ч

0
Гранични прелаз Градина

Друштво

Чекања на прелазима Градишка, Доња Градина, Брод и Велика Кладуша

3 ч

0
Сутра претежно сунчано и топло уз малу облачност

Друштво

Сутра претежно сунчано и топло уз малу облачност

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

18

Који се то пси одлично слажу с мачкама?

22

16

Руски научници креирали робота који игра шах

22

07

Скочила цијена злата

21

55

Готово је: "Пристали су на све"

21

55

Директор ФИБА лиге шампиона Патрик Комнинос: "Задовољни смо развојем такмичења"

