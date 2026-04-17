Logo
Large banner

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

Аутор:

АТВ
17.04.2026 20:18

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / ANA PAUNKOVIĆ

Кошаркашки клуб Црвена звезда је тражио одлагање вјечитог дербија против Партизана који је заказан за недјељу, а Партизан није прихватио тај захтјев. Сада се огласила и АБА лига!

Спортски директор АБА лиге Милија Војиновић је објаснио и зашто се неће одложити утакмица.

- Прије свега желим да вас обавијестим да је распоред утакмица у ТОП 8 фази АдмиралБет АБА лиге објављен још 07.02.2026. године, а претходно је био усаглашен управо са приједлозима свих клубова, па тако и са KK Црвена звезда. Као што сигурно већ знате, АБА лига је једино кошаркашко такмичење у Европи која распоред не одређује Бергеровим таблицама, већ софтверски, како би се клубовима олакшало усаглашавање свих термина утакмица у европским такмичењима са одигравањем мечева у АБА лиги - рекао је Војиновић.

партизан гробари

Кошарка

- Морам да нагласим да смо на усмени захтјев Црвене звезде у суботу 11. априла, да се промијени сатница утакмице, која је првобитно била заказана у 21 час, помјерили термин на 19 часова и 30 минута узимајући у обзир чињеницу да Звезду очекују обавезе у наставку такмичења у Евролиги. Званични допис за одлагањем меча добили смо данас, два дана прије заказаног термина, па и поред наше жеље, нисмо били у могућности да извршимо било какве промјене, јер и поред наших интензивних покушаја, није било сагласности од стране KK Партизан. Самим тим, вечити дерби ће бити одигран у предвиђеном термину - закључио је Војиновић.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Црвена звезда

КК Партизан

дерби звезда партизан

АБА лига

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

18

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner