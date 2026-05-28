Видовић: Финансијско тржиште - покретач економије, наставити квалитетан рад

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је данас да је обиљежавање 25 година рада Бањалучке берзе значајан јубилеј и да је захваљујући преданом раду направљено веома успјешно, организовано, транспарентно и тржиште које је покретач економије.
"Свако финансијско тржиште говори какво је стање у држави о којој се говори. Ми можемо рећи да је наше финансијско тржиште покретач економије и да оно говори о степену развоја економије", рекла је Видовићева новинарима на Међународној конференцији Бањалучке берзе поводом обиљежавања 25 година рада и развоја тржишта капитала у Српској.
Она је изразила наду да ће се наставити са овако квалитетним радом.
"Поносна сам што можемо рећи да, у складу са обимом економије у Републици Српској, бројем становника, привредним активностима, имамо врло развијено финансијско тржиште, чак и од других земаља у окружењу које имају много јачу економију", истакла је Видовићева.
Она је додала да је у почетку било тешких проблема и да је све то требало превазићи.
"Захваљујем свим људима који су радили на почетку и оснивали Берзу, стварали наше финансијско тржиште", поручила је Видовићева.
Бања Лука
Конференција у Бањалуци поводом 25 година рада Бањалучке Берзе
Она је додала да предстоје велики изазови, а то је дигитализација у свим пословима финансијског тржишта.
"Не сумњам да ће се финансијско тржиште и у то уклопити", рекла је Видовићева.
У Бањалучком Културном центру Бански двор одржава се конференција поводом обиљежавања 25 година постојања и успјешног рада Бањалучке берзе, која је током протекле двије и по деценије постала кључни сегмент финансијског тржишта Републике Српске.
Скуп је окупио око 250 учесника, међу којима су најистакнутији представници финансијског и економског сектора региона.
Конференцији, осим министра финансија Републике Српске Зоре Видовић и директора Бањалучке берзе Бориса Срдића, присуствује и директор Комисије за хартије од вриједности Републике Српске Огњен Михајловић, као и директори берзи из Београда, Загреба, Љубљане и Сјеверне Македоније.
(Срна)
