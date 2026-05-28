Logo
Large banner

Видовић: Финансијско тржиште - покретач економије, наставити квалитетан рад

Аутор:

АТВ
28.05.2026 11:52

Коментари:

0
Министар финансија Републике Српске
Фото: ATV

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је данас да је обиљежавање 25 година рада Бањалучке берзе значајан јубилеј и да је захваљујући преданом раду направљено веома успјешно, организовано, транспарентно и тржиште које је покретач економије.

"Свако финансијско тржиште говори какво је стање у држави о којој се говори. Ми можемо рећи да је наше финансијско тржиште покретач економије и да оно говори о степену развоја економије", рекла је Видовићева новинарима на Међународној конференцији Бањалучке берзе поводом обиљежавања 25 година рада и развоја тржишта капитала у Српској.

Она је изразила наду да ће се наставити са овако квалитетним радом.

"Поносна сам што можемо рећи да, у складу са обимом економије у Републици Српској, бројем становника, привредним активностима, имамо врло развијено финансијско тржиште, чак и од других земаља у окружењу које имају много јачу економију", истакла је Видовићева.

Она је додала да је у почетку било тешких проблема и да је све то требало превазићи.

"Захваљујем свим људима који су радили на почетку и оснивали Берзу, стварали наше финансијско тржиште", поручила је Видовићева.

Бањалучка берза, конференција

Бања Лука

Конференција у Бањалуци поводом 25 година рада Бањалучке Берзе

Она је додала да предстоје велики изазови, а то је дигитализација у свим пословима финансијског тржишта.

"Не сумњам да ће се финансијско тржиште и у то уклопити", рекла је Видовићева.

У Бањалучком Културном центру Бански двор одржава се конференција поводом обиљежавања 25 година постојања и успјешног рада Бањалучке берзе, која је током протекле двије и по деценије постала кључни сегмент финансијског тржишта Републике Српске.

Скуп је окупио око 250 учесника, међу којима су најистакнутији представници финансијског и економског сектора региона.

Конференцији, осим министра финансија Републике Српске Зоре Видовић и директора Бањалучке берзе Бориса Срдића, присуствује и директор Комисије за хартије од вриједности Републике Српске Огњен Михајловић, као и директори берзи из Београда, Загреба, Љубљане и Сјеверне Македоније.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зора Видовић

Бањалучка берза

економија

Република Српска

тржиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

Хроника

Невесиње: Осумњичени за тровање двије краве предат Тужилаштву

58 мин

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Градови и општине

МУП Српске издао саопштење: Позивамо све грађане

59 мин

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У саобраћајној несрећи код Сарајева повријеђене двије особе

1 ч

0
Затвор-чувар

Хроника

Познат по пљачки златаре у Токију: Одређен притвор припаднику групе "Пинк пантер"

1 ч

0

Више из рубрике

Ели Голд

Република Српска

Ели Голд: Самит у Бањалуци важна прилика за изградњу односа Српске и САД

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик почео је обраћање на пленарној сједници Међународног форума о безбједности истакавши да је за мале државе битно понашање великих сила.

Република Српска

Додик у Москви: Српском народу битно која сила води досљедну и праведну политику

1 ч

0
Предсједавајући Голд института генерал Мајкл Флин за говорницом.

Република Српска

Флин: Слобода - примарна потреба сваког људског бића на планети

1 ч

0
Данас сједница Владе Републике Српске: На дневном реду више од 30 тачака

Република Српска

Данас сједница Владе Републике Српске: На дневном реду више од 30 тачака

2 ч

0

  • Најновије

12

42

Све већи број Словенаца користи АИ за планирање путовања: Ово су најчешћа питања

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner