Ели Голд: Самит у Бањалуци важна прилика за изградњу односа Српске и САД

АТВ
28.05.2026 10:53

Ели Голд
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци представља могућност за изградњу односа између Републике Српске и САД, изјавио је новинарима предсједник Голд института за међународну стратегију Ели Голд.

Изразивши задовољство што се самит одржава у Бањалуци, Голд је новинарима прије Самита рекао да је данашњи састанак веома важна прилика да се изграде дијалог и односи са бројним земљама.

Голд је истакао да су у данашњем свијету, партнерства и савезништва екстремно важна у изградњи односа, нарочито у Бањалуци и на Балкану, јер су то "веома важна подручја са економског и безбједносног становишта".

"Ово је за нас могућност да изградимо односе између САД и Републике Српске - важна прилика док градимо тај однос и док смо присутни овдје у региону.

Ово је прилика за нас да заиста видимо резултате у нечему што доноси већу стабилност у Европи, на Балкану, али и у САД", навео је Голд.

Према његовим ријечима, разумијевање различитих народа и култура је такође веома важно за јачање односа.

"Зато ми је задовољство што сам овдје, што одржавамо овај форум данас. Вјерујем да је ово почетак многих добрих ствари које долазе", закључио је Голд.

