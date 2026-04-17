За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

Цијене високе, али се и купује, мора се - такво је стање на Бањалучкој тржници. Шта нас тек чека, ово је и добро, кажу Бањалучани који су стали пред нашу камеру.
"Све је џаба, озбиљно вам кажем, а ове цијене ће ићи још сто пута посто горе и молићемо Бога да их имамо".
"Нисам баш здрава и можда дођем у два мјесеца, али јесу високе".
"Ту радим и купујем, али мислим, има да и што је високо и што је нормално".
"Цијене су ту негдје ја не знам, не знам шта да кажем, подношљиво", кажу грађани.
Продавци тврде да су цијене воћа врло сличне као и прошле године, али је поврће значајно скупље. Разлог су набавне цијене које су за саме продавце изузетно високе, те промјена на глобалном плану која је утицала на увоз производа. Увјеравају, домаћи производи су остали на истом нивоу као лани.
"Само да вам кажем да су цијене малтене што се тиче воћа као и прошле године, значи што се тиче наранџе, лимуна, кивија, јагоде су сада дошле, како је почетак оне и нису тако скупе корпица изађе око 5 КМ тако да је то то. Поврће јесте мало поскупило стварно, али Боже мој, таква ситуација", кажу продавачи.
"Краставци то је изузетна цијена 10 КМ домаћи краставац, јер је тамо на тезгама 7 КМ набавка. Шта је још отишло, парадајз и он је негдје око 6-7 КМ ако хоћеш онај мало квалитетнији. Паприка црвена је 10 КМ чак и 11, то је све увозно, то ништа није домаће. А ово што је домаће то стоји на истој цијени, као и прије", додају продавачи.
Иако су прогнозе о новим поскупљењима честе, бањалучка тржница остаје главно мјесто сусрета понуде и потражње. Ипак, по свему судећи, бираће се између жеља и могућности.
Ако се одлучите да себи приуштите јагоде, то задовољство ће вас коштати од 8-10 КМ, на Бањалучкој Тржници. А ако се ипак одлучите за поврће, паприке коштају 10 КМ по КГ, и ако планирате да направите једно од наших најпознатијих јела -пуњене паприке- то би вас могло изаћи 30 КМ, с тим да цијена мијешаног мљевеног меса износи 20 КМ по килограму.
