За пуњене паприке даћете више него за килограм телетине: Цијене поврћа све веће

17.04.2026 20:12

Фото: ATV

Цијене високе, али се и купује, мора се - такво је стање на Бањалучкој тржници. Шта нас тек чека, ово је и добро, кажу Бањалучани који су стали пред нашу камеру.

"Све је џаба, озбиљно вам кажем, а ове цијене ће ићи још сто пута посто горе и молићемо Бога да их имамо".

"Нисам баш здрава и можда дођем у два мјесеца, али јесу високе".

"Ту радим и купујем, али мислим, има да и што је високо и што је нормално".

"Цијене су ту негдје ја не знам, не знам шта да кажем, подношљиво", кажу грађани.

Продавци тврде да су цијене воћа врло сличне као и прошле године, али је поврће значајно скупље. Разлог су набавне цијене које су за саме продавце изузетно високе, те промјена на глобалном плану која је утицала на увоз производа. Увјеравају, домаћи производи су остали на истом нивоу као лани.

"Само да вам кажем да су цијене малтене што се тиче воћа као и прошле године, значи што се тиче наранџе, лимуна, кивија, јагоде су сада дошле, како је почетак оне и нису тако скупе корпица изађе око 5 КМ тако да је то то. Поврће јесте мало поскупило стварно, али Боже мој, таква ситуација", кажу продавачи.

"Краставци то је изузетна цијена 10 КМ домаћи краставац, јер је тамо на тезгама 7 КМ набавка. Шта је још отишло, парадајз и он је негдје око 6-7 КМ ако хоћеш онај мало квалитетнији. Паприка црвена је 10 КМ чак и 11, то је све увозно, то ништа није домаће. А ово што је домаће то стоји на истој цијени, као и прије", додају продавачи.

Иако су прогнозе о новим поскупљењима честе, бањалучка тржница остаје главно мјесто сусрета понуде и потражње. Ипак, по свему судећи, бираће се између жеља и могућности.

Ако се одлучите да себи приуштите јагоде, то задовољство ће вас коштати од 8-10 КМ, на Бањалучкој Тржници. А ако се ипак одлучите за поврће, паприке коштају 10 КМ по КГ, и ако планирате да направите једно од наших најпознатијих јела -пуњене паприке- то би вас могло изаћи 30 КМ, с тим да цијена мијешаног мљевеног меса износи 20 КМ по килограму.

Више из рубрике

Посјечена стабла на обали Врбаса

Бања Лука

Станивуковић нашао рјешење за "грешку"?

29 мин

1
Instagram stori Po standardima GU

Бања Лука

Љубојевић о сјечи стабала: Козметичке смјене не могу надокнадити насталу штету

1 ч

0
Глигорић поручио: Нови тендер за расвјету најштетнији уговор у историји Бањалуке

Бања Лука

Глигорић поручио: Нови тендер за расвјету најштетнији уговор у историји Бањалуке

2 ч

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић поново расписао тендер за расвјету од 35 милиона КМ

3 ч

6

  • Најновије

  • Најчитаније

20

18

АБА лига: Одлучено да ли ће се вјечити дерби између Звезде и Партизана играти

20

15

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у Независној Држави Хрватској

20

12

20

10

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

20

05

Ко је нови муж Мелине Џиновић? Има 70 година и створио је праву империју

