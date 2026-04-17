Станивуковић поново расписао тендер за расвјету од 35 милиона КМ

Коментари:3
У јеку галаме око посјечених стабала на обали Врбаса, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић поново је расписао тендер за изградњу јавне расвјете вриједан 35,4 милиона КМ са ПДВ-ом.
За разлику од претходног, поништеног тендера, Град је овај пут у тендеру за набавку расвјете по ЕСЦО моделу затражио да укупан промет понуђача у претходне три године не смије бити испод 30 милиона КМ. Поништеним тендером тражено је да тај промет буде 60 милиона, пише Капитал.
"Понуђач мора доставити доказ да посједује финансијска средства за извршење уговора у износу од минимално 15 милиона КМ или одговарајућој protuvrijednnosti у валути сједишта понуђача", стоји у тендеру.
Такође, новим тендером од понуђача се тражи и да су у претходних пет година уговорили или извршили најмање пет уговора са истим или сличним предметом као што је предмет ове набавке.
Захтијевају и да понуђач има више запослених инжењера електротехнике са одговарајућим лиценцама, као и једног грађевинског инжењера.
Затражили су и да понуђач запошљава 20 радника електроструке, десет руковаоца корпом са аутодизалицом, седам радника грађевинске струке, као и два руковаоца грађевинским машинама са одговарајућим сертификатама.
Траже и да због комплексности радова фирма која ће радити овај посао посједује и возило за превоз материјала са дизалицом, камион минималне носивости 5,5 тона, десет аутодизалица са корпом висине минимално 12 метара, као и једну аутодизалицу са корпом минималне висине 22 метра, као и возило за превоз људи и опреме, са минимално 7 сједећих мјеста.
Подсјећамо, у октобру претпрошле године писано је да ће посао вриједан 35 милиона КМ бити додијељен загребачком „Кончару“.
Према идејном пројекту за адаптацију и надоградњу система јавне расвјете било је потребно 13,4 милиона КМ, што је вишеструко мање од 35,4 милиона колико је вриједност тендера који је расписао градоначелник Драшко Станивуковић.
Тај тендер Канцеларија за разматрање жалби БиХ поништила је половином фебруара ове године, а Станивуковић је недуго затим најавио да ће расписати нови што се данас И догодило.
Најновије
Најчитаније
18
02
17
22
17
11
16
54
16
46
Тренутно на програму