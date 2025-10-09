''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

Аутор:Стеван Лулић
Градоначелник Драшко Станивуковић поново је показао да за њега Скупштина града не значи ништа, а да му воља грађана служи само као кулиса.
Поручио је ово одборник СНСД-а Богољуб Зељковић након што је Станивуковић додијелио хрватској фирми Кончар милионски посао око расвјете у граду на Врбасу.
"У тренутку када се Бањалука бори са стотинама проблема од базена који мјесецима не ради, до комуналног система који пуца по шавовима, градоначелник је одлучио да потпише уговор с хрватском фирмом 'Кончар' вриједан 35 милиона марака, и то у послу који је према плану требао коштати 13 милиона. Двадесет милиона марака разлике! Толики износ се не може ни изговорити без задршке, а камоли потрошити без озбиљног објашњења", каже Зељковић.
Нагласио је да је то новац грађана Бањалуке који је могао бити уложен у школе, вртиће, базен, спортску инфраструктуру, комуналне пројекте, у оно што заиста мијења живот људи.
"Умјесто тога, Станивуковић се понаша као да подиже рачун у кафани и додаје бакшиш из туђег џепа. Ово није само питање финансија, него питање поштовања. Поштовања према Скупштини која је израз воље грађана. Поштовања према одборницима који су изабрани да представљају народ. Поштовања према самим грађанима чијим новцем управља као да је његов лични", јасан је Зељковић.
Док траје борба, каже Зељковић, да грађани добију оно што им је неопходно, градоначелник прави огроман непланирани трошак.
"Док се ми трудимо да пронађемо начин да се отвори базен и да спортисти и дјеца добију оно што им припада, градоначелник за неколико мјесеци направи трошак од двадесет милиона марака више од планираног. И нико не зна – зашто, како, по чијем налогу и у чијем интересу. Вријеме је да се престане с понашањем као да су институције небитне, а Бањалука приватни пројекат једног човјека", истиче одборник СНСД-а.
Станивуковићу поручује да град није позорница, а буџет није реквизит.
"Одлуке које значе десетине милиона марака не могу се доносити без Скупштине и без одговорности. Бањалука заслужује домаћински приступ заједничком новцу јер Бањалучани су радни и поштени људи. Овај посао највише личи на јефтину филмску пародију о политици, а не на причу достојну престонице Републике Српске", закључио је Богољуб Зељковић.
