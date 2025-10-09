Сезона прехлада и грипа је почела: Главни узрок - ослабљен имунитет

09.10.2025
10:00
Коментари:0
Посљедњих дана регистрован је повећан број обољелих од респираторних инфекција, али и обољелих од ковида.
Др Невена Тодоровић, директора Дома здравља Бањалука, каже да је у септембру регистрован већи број акутних респираторних инфекција него у августу, те да је повећан и број обољелих од вируса корона.
''Расте број обољелих али и очекивати је то за ова доба године, почетак је школе, уписа у вртиће, факултете , односно колективни смјештаји се попуњавају па је и ширење вируса очекивано'', рекла је Тодоровићева.
Нагли пад темпетатуре такође слаби имунитет.
''За нас је уобичајено да имамо већи број инфекција па самим тим и тестирања на ковид. Углавном су то пацијенти средње и старије животне доби и они са другим удруженим обољењима'', објашњава Тодоровићева.
Изразита грлобоља, цурење из носа, кихање, температура су најчешћи симптоми. Нису тешки али хронички болесници и они обољели од малигних болести могу развити тежу клиничку слику и захтијевати болничко лијечење - рекла је Тодоровићева.
Слични су симптоми ковида и других респираторних инфекција.
''Пацијенти који су пребољели ковид већ знају разлику и кажу да се лошије осјећају па се и тестирају. Свака вирусна инфекција може изазвати одређене компликације па је опрез неопходан'', каже Тодоровићева.
Она савјетује да не трошимо додатно организам већ да, у случају заразе, одморимо и останемо код куће и посветимо се себи те узмемо неку витаминску терапију како би били корак испред вируса, преноси РТРС.
