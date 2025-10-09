Logo

Три знака ће се обогатиће на играма на срећу до 16. октобра

Фото: Pixabay

До 16. октобра, астролошке конфигурације указују на то да Рибе, Лавови и Стријелчеви имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

До 16. октобра астролошки аспекти наговјештавају посебну наклоност среће за три знака.

Лав

Лавовима коначно стиже заслужена награда! Планете им доносе неочекиване прилике кроз игре на срећу, посебно ако одлуче да одиграју нешто спонтано, без претјераног размишљања. Срећни дани су око 10. и 14. октобра, а мале уложене суме могу им донијети лијепу добит.

Стријелац

Стријелчеви су у таласу добре енергије, Јупитер им отвара пут за добитке, посебно кроз бројеве, тикете или наградне игре. Ако имају унутрашњи осјећај, требало би да га послушају. Комбинација интуиције и оптимизма доноси им могућност да нешто лијепо освоје, посебно између 12. и 16. октобра.

Рибе

Рибама интуиција ради пуном снагом, а срећа им долази кроз снове и осјећаје. Ако им се неки број или симбол понавља ових дана, то није случајно, вриједи га искористити. До 17. октобра, универзум им може приредити пријатно изненађење, нарочито у виду симболичног, али срећног добитка.

