Три знака ће се обогатиће на играма на срећу до 16. октобра

Извор:
Информер
09.10.2025
09:46
Коментари:0
До 16. октобра, астролошке конфигурације указују на то да Рибе, Лавови и Стријелчеви имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.
До 16. октобра астролошки аспекти наговјештавају посебну наклоност среће за три знака.
Лавовима коначно стиже заслужена награда! Планете им доносе неочекиване прилике кроз игре на срећу, посебно ако одлуче да одиграју нешто спонтано, без претјераног размишљања. Срећни дани су око 10. и 14. октобра, а мале уложене суме могу им донијети лијепу добит.
Стријелчеви су у таласу добре енергије, Јупитер им отвара пут за добитке, посебно кроз бројеве, тикете или наградне игре. Ако имају унутрашњи осјећај, требало би да га послушају. Комбинација интуиције и оптимизма доноси им могућност да нешто лијепо освоје, посебно између 12. и 16. октобра.
Рибама интуиција ради пуном снагом, а срећа им долази кроз снове и осјећаје. Ако им се неки број или симбол понавља ових дана, то није случајно, вриједи га искористити. До 17. октобра, универзум им може приредити пријатно изненађење, нарочито у виду симболичног, али срећног добитка.
