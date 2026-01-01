Тешка несрећа у Приједору: Четворо повријеђених у судару четири аутомобила

01.01.2026
09:32
Коментари:0
У судару четири аутомобила на магистралном путу Приједор–Бањалука, који се догодио посљедњег дана 2025. године, четири особе су повријеђене, док је на возилима причињена материјална штета.
Како је потврђено из Полицијске управе Приједор, 31. децембра око 19.40 часова на магистралном путу Приједор Бањалука, у мјесту Средњи Јакуповићи, догодила се саобраћајна несрећа у којој су учествовала четири путничка аутомобила.
Свијет
Ужас на прослави Нове године: Велика експлозија у швајцарском зимовалишту, има мртвих
– У судару су учествовали хонда којом је управљало лице Д.В. из Приједора, пасат, којим је управљало лице М.М. из Приједора, мерцедес, којим је управљало лице Ж.М. из Приједора, те пежо, којим је управљало лице Н.Ђ., држављанин Србије. Том приликом лаке тјелесне повреде задобили су Д.В. из Приједора, возач хонде, Ж.М. из Приједора, сувозач у пасату, Ж.М. из Приједора, возач мерцедеса, као и А.М. из Приједора, сувозач у мерцедесу – потврдила је Звездана Алендаревић, портпаролка ПУ Приједор, преноси Приједор данас.
Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, а током његовог трајања саобраћај је био преусмјерен на алтернативне правце.
Занимљивости
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Хроника
18 ч0
Хроника
20 ч0
Хроника
20 ч0
Хроника
23 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
46
11
41
11
39
11
27
Тренутно на програму