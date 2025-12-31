Logo
Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Аваз

31.12.2025

Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Државно тужилаштво подигло је оптужницу против Дејана Микулића за сексуално и узнемиравање на основу пола ученица и наставнице Средње музичке школе у Тузли у периоду док је био директор ове школе.

Како је саопштено из Тужилаштва Микулић се терети да је током 2023. и 2024. године, у својству директора Средње музичке школе у Тузли, континуирано и у више наврата, свјесно користећи положај надређености, непримјереним д‌јеловањем и поступцима, неодговорно се понашао према ученицама и наставници ове школе на основу спола, чиме је код њих изазвао осјећај узнемирености, стида и понижености.

мапа ризичних земаља

Свијет

САД објавиле мапу ризичних земаља за 2026: Гд‌је су БиХ и земље региона

- Оптужени се терети да је на основу пола вршио узнемиравање и сексуално узнемиравање чиме је изазивао застрашујући и понижавајући осјећај узнемирености те тако угрозио мир и душевно здравље другог - стоји у саопштењу.

Микулић је оптужен да је починио продужено кривично д‌јело из члана Закона о равноправности полова у БиХ.

Полиција Србија

Хроника

Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем

Оптужница

seksualno uznemiravanje

