Подигнута оптужница против директора школе због сексуалног узнемиравања

Државно тужилаштво подигло је оптужницу против Дејана Микулића за сексуално и узнемиравање на основу пола ученица и наставнице Средње музичке школе у Тузли у периоду док је био директор ове школе.
Како је саопштено из Тужилаштва Микулић се терети да је током 2023. и 2024. године, у својству директора Средње музичке школе у Тузли, континуирано и у више наврата, свјесно користећи положај надређености, непримјереним дјеловањем и поступцима, неодговорно се понашао према ученицама и наставници ове школе на основу спола, чиме је код њих изазвао осјећај узнемирености, стида и понижености.
- Оптужени се терети да је на основу пола вршио узнемиравање и сексуално узнемиравање чиме је изазивао застрашујући и понижавајући осјећај узнемирености те тако угрозио мир и душевно здравље другог - стоји у саопштењу.
Микулић је оптужен да је починио продужено кривично дјело из члана Закона о равноправности полова у БиХ.
