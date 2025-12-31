Logo
Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем

31.12.2025

15:31

Полицајац извршио самоубиство службеним пиштољем
Фото: Танјуг

Тијело полицајца запосленог у Сектору унутрашње контроле пронађено је синоћ у Новом Пазару, потврђено је из полицијских извора.

Према доступним информацијама, мушкарац од јутарњих сати није био код куће, због чега је породица током дана пријавила његов нестанак, а полиција је одмах започела потрагу.

Око 19 сати полицијска патрола лоцирала га је на периферији града, у његовом возилу. Након легитимисања и краћег задржавања, он се удаљио с мјеста догађаја.

Hitna pomoć

Србија

Ужас: Пронађено беживотно тијело на школском терену

Недуго потом, полиција је поново изашла на терен, гдје је пронађено његово тијело. На лице мјеста одмах су упућене надлежне службе, а увиђај је обављен по налогу тужилаштва.

Како је саопштено, смрт се води као самоубиство, наводно почињено службеним пиштољем, док ће све околности које су претходиле овом трагичном догађају бити предмет даље истраге.

(Санџачке)

