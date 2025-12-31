Logo
Large banner

Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

Извор:

СРНА

31.12.2025

12:28

Коментари:

0
Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

Припадници Јединице Граничне полиције БиХ ухапсили су данас на Аеродрому Сарајево држављанку САД чији су иницијали И.А.Т. која је покушала да у БиХ унесе већу количину електричних цигарета, гумених бомбона и таблета у којима је утврђена психоактивна супстанца.

Роба је заплијењена при уласку на Аеродром, када је Американка контролисана при доласку из Истанбула.

Прелиминарним тестирањем утврђено је да сви предмети садрже већу количину прашкастих, тврдих и течних психоактивних супстанци, саопштено је из Граничне полиције.

О догађају су обавијештени дежурни тужилац Тужилаштва БиХ и судија за претходни поступак Суда БиХ, а због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело неовлаштен промет дроге против И.А.Т. биће достављен извјештај Тужилаштву БиХ.

Подијели:

Тагови:

Дрога

Amerikanka

aerodrom

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Начелник општине у Српској: Идуће године добијамо статус града

Друштво

Начелник општине у Српској: Идуће године добијамо статус града

2 ч

0
Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Регион

Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

3 ч

0
Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

Свијет

Новозеланђани дочекали нову 2026. годину

2 ч

0
Умрла легенда загребачког Динама

Фудбал

Умрла легенда загребачког Динама

3 ч

0

Више из рубрике

Гачанин покушао украсти гориво

Хроника

Гачанин покушао украсти гориво

4 ч

0
Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

Хроника

Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

4 ч

0
beba

Хроника

Дијете (2) оставили да умре у теткиној кући: Језиви детаљи оптужнице против родитеља

4 ч

0
Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

Хроника

Тужилаштво БиХ оптужило још шесторицу Срба

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

15

11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

14

54

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

14

47

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

14

44

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner