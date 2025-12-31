Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

Извор:
СРНА
31.12.2025
12:28
Коментари:0
Припадници Јединице Граничне полиције БиХ ухапсили су данас на Аеродрому Сарајево држављанку САД чији су иницијали И.А.Т. која је покушала да у БиХ унесе већу количину електричних цигарета, гумених бомбона и таблета у којима је утврђена психоактивна супстанца.
Роба је заплијењена при уласку на Аеродром, када је Американка контролисана при доласку из Истанбула.
Прелиминарним тестирањем утврђено је да сви предмети садрже већу количину прашкастих, тврдих и течних психоактивних супстанци, саопштено је из Граничне полиције.
О догађају су обавијештени дежурни тужилац Тужилаштва БиХ и судија за претходни поступак Суда БиХ, а због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело неовлаштен промет дроге против И.А.Т. биће достављен извјештај Тужилаштву БиХ.
Најновије
Најчитаније
15
16
15
11
14
54
14
47
14
44
Тренутно на програму