Logo
Large banner

Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Извор:

Спутник Србија

31.12.2025

12:09

Коментари:

0
Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Црногорски предсједник Јаков Милатовић каже да је питање увођења српског језика као службеног у Устав Црне Горе легитимно и додаје се и на овом и на претходним пописима изјаснио као Црногорац који говори српским језиком.

"Питање увођења српског језика као службеног у Устав Црне Горе јесте легитимно и има своје снажно упориште у резултатима посљедњег пописа, али и свих претходних пописа. Нажалост, мој је утисак да се ово питање периодично актуелизује како би одређени политички актери прикрили недостатак видљивих резултата", навео је Милатовић.

Постоје, каже, и друга отворена и нерешена питања у Црној Гори.

"Сматрам да прво треба да рјешавамо оно што је важно и хитно. Економија, плате, инфлација, државна предузећа у којима су само други људи са истим лошим праксама. Борба против организованог криминала и корупције, али и коначне судске пресуде. Независне и снажне институције, почевши од Уставног суда. Здравство у којем листе чекања морају бити краће од времена потребног за улазак у ЕУ", рекао је Милатовић у новогодишњем интервјуу подгоричким Вијестима.

Patrijarh Porfirije

Друштво

Патријарх Порфирије: Потребна нам је морална обнова

На питање да ли сматра да српски језик, који, према посљедњем попису, говори највише становника Црне Горе, међу којима и он, треба да буде службени, Милатовић одговара потврдно.

"Не кријем да сам се и на овом и на претходним пописима изјаснио као Црногорац који говори српским језиком. Нисам један од оних који избјегавају јавно да говоре о томе, нити један од оних који мијења ове категорије у односу на вријеме или позицију. Нисам сигуран да разумијем разлику између службеног језика и језика у службеној употреби, али свакако сматрам да је легитиман став да у Уставу српски језик треба да има исти статус као и црногорски", навео је Милатовић.

Упитан и о актуелизованом питању обнове Његошеве капеле на Ловћену, Милатовић каже:

"Питање је сложено, па му треба приступити пажљиво и уз широки друштвени консензус. Његошево дјело једнако припада свима", казао је он.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Jakov Milatović

srpski jezik

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умрла легенда загребачког Динама

Фудбал

Умрла легенда загребачког Динама

3 ч

0
Нова Година

Занимљивости

Стара вјеровања: 5 ствари које ни случајно не би требало радити 1. јануара

3 ч

0
Број 1411 до сада позван 75.315 пута

Друштво

Број 1411 до сада позван 75.315 пута

3 ч

0
Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

Свијет

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

3 ч

0

Више из рубрике

Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

Регион

Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

7 ч

0
Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим

Регион

Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим

17 ч

0
Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у друштво

Регион

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у друштво

19 ч

0
Пронађено тијело шкаљарца!

Регион

Пронађено тијело шкаљарца!

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

15

11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

14

54

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

14

47

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

14

44

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner