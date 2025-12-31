Logo
Large banner

Стара вјеровања: 5 ствари које ни случајно не би требало радити 1. јануара

Извор:

Курир

31.12.2025

11:50

Коментари:

0
Нова Година
Фото: Anna Tarazevich/Pexels

Многа вјеровања и сујеверја везују се за почетак Нове године. Према неким обичајима, одређени ритуали могу да привуку срећу, док неки поступци наводно доносе несрећу. Ако сте сујевјерни, ево шта бисте, према старим вјеровањима, требало да радите, а чега да се клоните 1. јануара.

1. Не износите ништа из куће

Било да је у питању смеће, ствари за поклон или предмети које планирате да одложите, 1. јануар је дан када ништа не би требало да напусти дом. Према сујеверју, изношење ствари „одвлачи“ благостање, док уношење нових предмета привлачи срећу и просперитет, преноси Курир.

2. Не чистите и не сређујте кућу

Сујевјерни вјерују да чишћењем дома првог дана нове године „испирате“ здравље укућана.

drustvene mreze друштвене мреже

Свијет

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

Дакле, данас је боље препустити кућне послове и оставити простор за добру енергију.

3. Не перите веш

Разлог је исти као за чишћење – прање веша на први дан наводно „испира“ здравље чланова породице. Боље је одложити веш за неки други дан и посветити се одмору и срећи.

4. Пазите да не поломите ништа

Иако случајно, ломљење предмета првог дана године сматра се лошим знаком. Сујевјерје каже да поломљени предмети на почетку године привлаче несрећу и потешкоће у наредних 12 мјесеци.

5. Немојте да плачете

Први дан нове године треба провести у радости и миру. Сујевјерни вјерују да сузе и туга на овај дан могу „обојити“ цијелу годину и привући негативну енергију.

Подијели:

Тагови:

Нова година

vjerovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

Свијет

Још једна земља планира забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година од септембра 2026.

3 ч

0
Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

Свијет

Дрон који се кретао ка Путиновој резиденцији носио шест килограма експлозива

3 ч

0
Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

Србија

Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

3 ч

0
Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

Хроника

Ухапшена двојица Албанаца због 30 килограма кокаина

4 ч

0

Више из рубрике

Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

Занимљивости

Вјеровање каже да ћете тако привући богатство: Ових неколико ствари обавезно урадите 31. децембра

4 ч

0
Слијетање авиона у магловито Сарајево

Занимљивости

Настављена потрага за несталим авионом

17 ч

0
Преминуо некада најтежи човјек на свијету

Занимљивости

Преминуо некада најтежи човјек на свијету

18 ч

0
Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

Занимљивости

Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

15

11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

14

54

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

14

47

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

14

44

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner