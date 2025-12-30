Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

Извор:
Б92
30.12.2025
19:09
Брижит Бардо, једна од највећих икона стила и љепоте 20. века, оставила је неизбрисив траг у филму, моди и популарној култури.
Славна Брижит Бардо је истовремено зрачила природношћу и провокативношћу, што јој је донијело статус једне од најпожељнијих жена свог доба. Ипак, питање које се годинама поставља гласи – у чему је заправо била тајна њене привлачности? Према неким тумачењима, одговор се дјелимично крије у математици.
Лондонски естетски хирург др Џулијан де Силва сматра да се дио њене привлачности може објаснити тзв. златним резом – математичким односом који су још антички Грци користили као мерило хармоније и љепоте.
"Златни рез се може пронаћи у грчким храмовима, ренесансним умјетничким дјелима, али и у чувеном Витрувијевом човјеку Леонарда да Винчија, који симболизује идеалне пропорције људског тијела", објаснио је Де Силва.
Како би се утврдило колико се лице Брижит Бардо уклапа у овај древни стандард љепоте, британски "Дејли мејл" (Daily Mail) користио је онлајн-софтвер за анализу лица. Резултати су показали да се њене пропорције са правилима златног реза подударају у 81,62 одсто.
Анализа је обухватила однос висине лица, пропорције носа, усана и очију, као и укупну симетрију.
Ипак, и поред одличног резултата, Брижит Бардо према овим критеријумима не заузима сам врх листе. Према истим мјерењима др Де Силве, савремене звијезде попут Еме Стоун, Зендаје, Фриде Пинто и Ванесе Кирби имају још већи степен поклапања са златним резом.
Осим по цртама лица, Брижит Бардо била је препознатљива и по својој плавој коси, која је такође могла допринијети начину на који је била доживљавана. На то указује и истраживање Универзитета Вестминстер из 2011. године.
У оквиру студије, жена с перикама различитих боја боравила је у ноћном клубу, док су истраживачи пратили реакције мушкараца. Резултати су показали да су јој мушкарци најчешће прилазили док је носила плаву косу, док је интересовање било знатно слабије када је била црвенокоса.
"Нашој сарадници мушкарци су најчешће прилазили док је имала плаву косу, а најређе када је носила црвену", навели су аутори истраживања.
Ипак, ни статистика ни научна истраживања не могу у потпуности објаснити феномен Брижит Бардо. Бен Мекан, ванредни професор француских студија на Универзитету у Аделејду, сматра да је кључ био у њеним супротностима.
"Истовремено је деловала спонтано и промишљено, природно, али и изразито провокативно. Управо тај нехајни гламур и отворена сексуалност помогли су у стварању архетипа модерне сексепилне мачкице."
