Logo
Large banner

Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

Извор:

Б92

30.12.2025

19:09

Коментари:

0
Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?
Фото: Tanjug/AP file

Брижит Бардо, једна од највећих икона стила и љепоте 20. века, оставила је неизбрисив траг у филму, моди и популарној култури.

Славна Брижит Бардо је истовремено зрачила природношћу и провокативношћу, што јој је донијело статус једне од најпожељнијих жена свог доба. Ипак, питање које се годинама поставља гласи – у чему је заправо била тајна њене привлачности? Према неким тумачењима, одговор се дјелимично крије у математици.

Лондонски естетски хирург др Џулијан де Силва сматра да се дио њене привлачности може објаснити тзв. златним резом – математичким односом који су још антички Грци користили као мерило хармоније и љепоте.

"Златни рез се може пронаћи у грчким храмовима, ренесансним умјетничким дјелима, али и у чувеном Витрувијевом човјеку Леонарда да Винчија, који симболизује идеалне пропорције људског тијела", објаснио је Де Силва.

Колико је Брижит Бардо била блиска идеалу?

Како би се утврдило колико се лице Брижит Бардо уклапа у овај древни стандард љепоте, британски "Дејли мејл" (Daily Mail) користио је онлајн-софтвер за анализу лица. Резултати су показали да се њене пропорције са правилима златног реза подударају у 81,62 одсто.

Анализа је обухватила однос висине лица, пропорције носа, усана и очију, као и укупну симетрију.

Ипак, и поред одличног резултата, Брижит Бардо према овим критеријумима не заузима сам врх листе. Према истим мјерењима др Де Силве, савремене звијезде попут Еме Стоун, Зендаје, Фриде Пинто и Ванесе Кирби имају још већи степен поклапања са златним резом.

Улога плаве косе у перцепцији љепоте

Осим по цртама лица, Брижит Бардо била је препознатљива и по својој плавој коси, која је такође могла допринијети начину на који је била доживљавана. На то указује и истраживање Универзитета Вестминстер из 2011. године.

У оквиру студије, жена с перикама различитих боја боравила је у ноћном клубу, док су истраживачи пратили реакције мушкараца. Резултати су показали да су јој мушкарци најчешће прилазили док је носила плаву косу, док је интересовање било знатно слабије када је била црвенокоса.

"Нашој сарадници мушкарци су најчешће прилазили док је имала плаву косу, а најређе када је носила црвену", навели су аутори истраживања.

Спој природности и провокације

Ипак, ни статистика ни научна истраживања не могу у потпуности објаснити феномен Брижит Бардо. Бен Мекан, ванредни професор француских студија на Универзитету у Аделејду, сматра да је кључ био у њеним супротностима.

"Истовремено је деловала спонтано и промишљено, природно, али и изразито провокативно. Управо тај нехајни гламур и отворена сексуалност помогли су у стварању архетипа модерне сексепилне мачкице."

Подијели:

Тагови:

Брижит Бардо

златни рез

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта је то златни рез и зашто га повезујемо са љепотом?

Занимљивости

Шта је то златни рез и зашто га повезујемо са љепотом?

1 ч

0
Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

Занимљивости

Научници тврде: Какао ће замијенити биљка која расте и у Херцеговини

2 ч

0
Седам мистериозних језика које нико није успио да дешифрује

Занимљивости

Седам мистериозних језика које нико није успио да дешифрује

2 ч

0
Годишњи хороскоп 2026 – Сатурн у Овну и космичке промјене за свих 12 хороскопских знакова

Занимљивости

Јануар 2026. доноси награду за 4 хороскопска знака: Све што су давали враћа им се дупло

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

20

44

Централне вијести, 30.12.2025.

20

36

Болсонаро поново оперисан

20

34

Ковачевић: Од сарајевског суда се само антисрпске одлуке могу очекивати

20

33

Тришић Бабић: 2026. да буде година стабилности, заједништва и напретка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner