Дебакл у Ослу: Црна Гора потучена до ногу од Швајцарске

Извор:
Аваз
20.01.2026
21:00
Коментари:0
Рукометна репрезентација Црне Горе доживјела је тежак пораз у трећем колу групе Д Европског првенства, пошто је у Ослу убједљиво поражена од Швајцарске резултатом 43:26.
Изабраници Дидијеа Динара од самог почетка нису могли парирати расположеним Швајцарцима, који су контролисали ритам меча и већ на полувремену стекли значајну предност (22:16).
У наставку сусрета услиједио је потпуни распад игре Црне Горе. Швицарска је серијама голова повећавала разлику, а црногорски тим је у другом полувремену дуго био без поготка, што је ривал немилосрдно казнио.
Предност је у једном тренутку нарасла и на плус 17, а коначних 43:26 довољно говори о размјерама дебакла. Најефикаснији у редовима Црне Горе био је Бранко Вујовић, али ни његов учинак није могао ублажити тежак пораз.
Овим поразом Црна Гора је завршила наступ у групи без освојеног бода, након претходних неуспјеха против Словеније и Фарских Острва.
