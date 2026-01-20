Logo
Дебакл у Ослу: Црна Гора потучена до ногу од Швајцарске

Аваз

20.01.2026

21:00

Швајцарац Лука Сигрист током утакмице Европског првенства у рукомету између Црне Горе и Швајцарске у Унити арени у Форнебуу, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.
Фото: Tanjug/AP/Erik Flaaris Johansen/NTB Scanpix

Рукометна репрезентација Црне Горе доживјела је тежак пораз у трећем колу групе Д Европског првенства, пошто је у Ослу убједљиво поражена од Швајцарске резултатом 43:26.

Изабраници Дидијеа Динара од самог почетка нису могли парирати расположеним Швајцарцима, који су контролисали ритам меча и већ на полувремену стекли значајну предност (22:16).

У наставку сусрета услиједио је потпуни распад игре Црне Горе. Швицарска је серијама голова повећавала разлику, а црногорски тим је у другом полувремену дуго био без поготка, што је ривал немилосрдно казнио.

Предност је у једном тренутку нарасла и на плус 17, а коначних 43:26 довољно говори о размјерама дебакла. Најефикаснији у редовима Црне Горе био је Бранко Вујовић, али ни његов учинак није могао ублажити тежак пораз.

Овим поразом Црна Гора је завршила наступ у групи без освојеног бода, након претходних неуспјеха против Словеније и Фарских Острва.

