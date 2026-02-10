Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

Извор:
Танјуг
10.02.2026
16:32
Коментари:0
Мушкарац албанске националности данас је на амбуланти у српском селу Добротин код Липљана исписао графите који величају терористичку организацију "УЧК", а затим упао у оближњи вртић гдје су се налазила дјеца и викао, вријеђао и провоцирао, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.
Како се наводи, васпитачице су мушкарца прибрано удаљиле из дворишта обданишта.
Истиче се да су мјештани Добротина, у коме живи више стотина Срба, међу којима су и родитељи који свакодневно своју дјецу воде у овај вртић, дубоко узнемирени оваквим догађајима и забринути за безбједност, посебно када се зна за све злочине које су у Покрајини починили припадници терористичке "УЧК".
У саопштењу Канцеларије се указује да до овог срамног инцидента долази само дан након што је главни тужилац у Хагу затражио по 45 година робије за четворицу лидера терористичке организације тзв. ОВК, што довољно говори о тежини дјела која им се ставља на терет и да је ова злочиначка идеологија и даље жива на простору КиМ.
- Да ово није изолован инцидент показује и чињеница да су исти графити исписани на бандерама у Добротину прије неколико мјесеци, што је још једна у низу пријетњи и дио осмишљене кампање која позива на насиље и прогон Срба са њихових огњишта - наглашава се у саопштењу.
Додаје се да су представници локалне самоуправе обишли вртић и амбуланту како би разговарали са мјештанима и видјели на који начин могу да надокнаде насталу штету.
Канцеларија наглашава да се етнички инциденти усмјерени на српски народ на простору Косова и Метохије нижу годинама, док политичари из Приштине умјесто осуде насиља и провокација према Србима, својим запаљивим и антисрпским изјавама подстичу овакве инциденте.
- Канцеларија за КиМ ће наставити да дипломатским каналима указује на овакве и сличне инциденте свим релевантним међународним актерима са јасним захтјевом за побољшање безбједности Срба на простору Косова и Метохије, уз очекивање да се починилац овог и свих сличних инцидената адекватно санкционишу - наведено је у саопштењу.
