Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

Извор:

Танјуг

10.02.2026

16:32

Графит УЧК на Косову
Фото: Tanjug/AP

Мушкарац албанске националности данас је на амбуланти у српском селу Добротин код Липљана исписао графите који величају терористичку организацију "УЧК", а затим упао у оближњи вртић гдје су се налазила дјеца и викао, вријеђао и провоцирао, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију.

Како се наводи, васпитачице су мушкарца прибрано удаљиле из дворишта обданишта.

Милорад Додик са Замполијем

Република Српска

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

Истиче се да су мјештани Добротина, у коме живи више стотина Срба, међу којима су и родитељи који свакодневно своју дјецу воде у овај вртић, дубоко узнемирени оваквим догађајима и забринути за безбједност, посебно када се зна за све злочине које су у Покрајини починили припадници терористичке "УЧК".

У саопштењу Канцеларије се указује да до овог срамног инцидента долази само дан након што је главни тужилац у Хагу затражио по 45 година робије за четворицу лидера терористичке организације тзв. ОВК, што довољно говори о тежини дјела која им се ставља на терет и да је ова злочиначка идеологија и даље жива на простору КиМ.

- Да ово није изолован инцидент показује и чињеница да су исти графити исписани на бандерама у Добротину прије неколико мјесеци, што је још једна у низу пријетњи и дио осмишљене кампање која позива на насиље и прогон Срба са њихових огњишта - наглашава се у саопштењу.

Евро паре новац

Занимљивости

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

Додаје се да су представници локалне самоуправе обишли вртић и амбуланту како би разговарали са мјештанима и видјели на који начин могу да надокнаде насталу штету.

Канцеларија наглашава да се етнички инциденти усмјерени на српски народ на простору Косова и Метохије нижу годинама, док политичари из Приштине умјесто осуде насиља и провокација према Србима, својим запаљивим и антисрпским изјавама подстичу овакве инциденте.

ilu-ruža-28082025

Свијет

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

- Канцеларија за КиМ ће наставити да дипломатским каналима указује на овакве и сличне инциденте свим релевантним међународним актерима са јасним захтјевом за побољшање безбједности Срба на простору Косова и Метохије, уз очекивање да се починилац овог и свих сличних инцидената адекватно санкционишу - наведено је у саопштењу.

