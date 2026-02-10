Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

10.02.2026
16:23
Коментари:1
Лидер СНСД-а Милорад Додик састао се са Паолом Замполијем, блиским сарадником предсједника Трампа и специјалним представником САД за глобалну сарадњу.
"Овај сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону, која је потврдила да наш глас и став имају своје мјесто у дијалогу са кључним свјетским центрима моћи", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како даље додаје, отворен, прагматичан и партнерски приступ остаје пут којим Република Српска гради своју будућност уз разумијевање и подршку оних који поштују принцип суверенитета и стабилности.
Република Српска
Додик са Вучићем: Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све
Подсјећамо, Замполи борави у Бањалуци, а раније данас се састао и са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем.
Данас разговарамо са господином Паолом Замполијем, блиским сарадником предсједника Трампа и специјалним представником САД за глобалну сарадњу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 10, 2026
Овај сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону, која је потврдила да наш глас и став имају своје мјесто у дијалогу… pic.twitter.com/qQKRQ0Id8k
Република Српска
4 ч5
Република Српска
4 ч5
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч3
Најновије
Најчитаније
20
18
20
17
20
16
20
14
20
10
Тренутно на програму