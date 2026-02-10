Logo
Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

10.02.2026

16:23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону
Фото: Printscreen/X/MiloradDodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик састао се са Паолом Замполијем, блиским сарадником предсједника Трампа и специјалним представником САД за глобалну сарадњу.

"Овај сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону, која је потврдила да наш глас и став имају своје мјесто у дијалогу са кључним свјетским центрима моћи", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Како даље додаје, отворен, прагматичан и партнерски приступ остаје пут којим Република Српска гради своју будућност уз разумијевање и подршку оних који поштују принцип суверенитета и стабилности.

Додик Вучић-10022026

Република Српска

Додик са Вучићем: Заједно настављамо да чувамо мир, јачамо сарадњу и градимо сигурнију будућност за све

Подсјећамо, Замполи борави у Бањалуци, а раније данас се састао и са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем.

