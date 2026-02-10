Минић након разговора са Замполијем: Један од најкоректнијих састанака

Извор:
Премијер Републике Српске Саво Минић након разговора са Паолом Замполијем, америчким специјалним изаслаником за глобално партнерство, каже да је имао један од најкоректнијих састанака када је у питању страна дипломатија и могућност неке сарадње са Републиком Српском.
"Желим да се захвалим господину Замполију, изузетно смо почаствовани његовом доласку имајући у виду о каквом капацитету се ради. Не само што је то специјални изасланик САД за глобално партнерство, него се ради о значајном и утицајном дипломати који је присутан у свим сферама друштва.
"Нама је било важно пренијети да Република Српска жели да живи у миру и да не желимо наше основно биће Републике Српске, а то су институције, ни на који начин да угрозимо. Исто тако желимо да функционишемо унутар Дејтонског споразума што је и жеља и циљ Америке. Упознао сам га са круцијалним стварима које се односе на све оно што се дешава у БиХ у смислу начина и функционисања, као и проблема које имају. Драго ми је да су и они упознати са ситуацијом, поготово у посљедње вријеме када смо имали појачане дипломатске односе са САД и са свим партнерима гдје смо могли изнијети шта и како и на какав начин Република Српска жели да иде у будућем периоду и како желимо да уредимо функционисање, односно да желимо максимално да се поштује Дејтонски споразум. Желимо да оригинални Дејтонски споразум који је био основ за потписивање са свим уговорима који су га пратили, који су послије тога покушали да руше све елементе Републике Српске, што не прихватамо. САД су реалан партнер Републици Српској", каже Минић.
Он поручује да Република Српска води двије активности. Прва се односи на заштиту институција, а друга је презентовање Републике Српске у свијету управо каква она и јесте.
"Ми нисмо рушилачки елемент, не правимо никакву сецесију и ми се ни од кога не одвајамо", поручио је.
Минић истиче да је желимо да се вратимо изворном Дејтону да би Република Српска могла да се развија.
"Желим да се захвалим господину Замполију, зато што ће на праве адресе да однесе пројекте о којима је разговарала делегација Републике Српске боравећи у САД. Много је тих састанака који су се дешавали, а да медији нису видјели. Имамо јасне поруке шта, како и на који начин да их презентујемо. Ја сам то дао господину Замполију и сигуран сам да ће ту бити извјесне реализације. Могу вам рећи да се првенствено ради о пројектима из енергетике. Сви они пројекти који су се односили на обновљиве изворе, првенствено пројекти Требиње 1, 2, 3, све што смо имали везано за хидроелектране као што је Бук бијела, када су у питању и проблеми, али и начин финансирања обновљиве енергије. Искрено се надам да радећи већ дуже вријеме у политици, изузетно сам велики оптимиста, поготово на начин како се господин Замполи односи. Нема никаквих обећања да ћемо нешто видјети, што му се свиђа каже да му се свиђа, што му се не свиђа каже нећемо око тога разговарати. Желим да му се захвалим на овако коректном састанку. Један од најкоректнијих састанака када је у питању страна дипломатија и могућност неке сарадње са Републиком Српском", каже Минић.
Он наглашава да је господин Замполи оставио свој контакт и обећао да ће бити у непрестаној комуникацији са српском руководством како би добили све повратне информације.
