Logo
Large banner

Минић након разговора са Замполијем: Један од најкоректнијих састанака

Извор:

АТВ

10.02.2026

14:44

Коментари:

1
Минић након разговора са Замполијем: Један од најкоректнијих састанака
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић након разговора са Паолом Замполијем, америчким специјалним изаслаником за глобално партнерство, каже да је имао један од најкоректнијих састанака када је у питању страна дипломатија и могућност неке сарадње са Републиком Српском.

"Желим да се захвалим господину Замполију, изузетно смо почаствовани његовом доласку имајући у виду о каквом капацитету се ради. Не само што је то специјални изасланик САД за глобално партнерство, него се ради о значајном и утицајном дипломати који је присутан у свим сферама друштва.

"Нама је било важно пренијети да Република Српска жели да живи у миру и да не желимо наше основно биће Републике Српске, а то су институције, ни на који начин да угрозимо. Исто тако желимо да функционишемо унутар Дејтонског споразума што је и жеља и циљ Америке. Упознао сам га са круцијалним стварима које се односе на све оно што се дешава у БиХ у смислу начина и функционисања, као и проблема које имају. Драго ми је да су и они упознати са ситуацијом, поготово у посљедње вријеме када смо имали појачане дипломатске односе са САД и са свим партнерима гдје смо могли изнијети шта и како и на какав начин Република Српска жели да иде у будућем периоду и како желимо да уредимо функционисање, односно да желимо максимално да се поштује Дејтонски споразум. Желимо да оригинални Дејтонски споразум који је био основ за потписивање са свим уговорима који су га пратили, који су послије тога покушали да руше све елементе Републике Српске, што не прихватамо. САД су реалан партнер Републици Српској", каже Минић.

Он поручује да Република Српска води двије активности. Прва се односи на заштиту институција, а друга је презентовање Републике Српске у свијету управо каква она и јесте.

"Ми нисмо рушилачки елемент, не правимо никакву сецесију и ми се ни од кога не одвајамо", поручио је.

Минић истиче да је желимо да се вратимо изворном Дејтону да би Република Српска могла да се развија.

"Желим да се захвалим господину Замполију, зато што ће на праве адресе да однесе пројекте о којима је разговарала делегација Републике Српске боравећи у САД. Много је тих састанака који су се дешавали, а да медији нису видјели. Имамо јасне поруке шта, како и на који начин да их презентујемо. Ја сам то дао господину Замполију и сигуран сам да ће ту бити извјесне реализације. Могу вам рећи да се првенствено ради о пројектима из енергетике. Сви они пројекти који су се односили на обновљиве изворе, првенствено пројекти Требиње 1, 2, 3, све што смо имали везано за хидроелектране као што је Бук бијела, када су у питању и проблеми, али и начин финансирања обновљиве енергије. Искрено се надам да радећи већ дуже вријеме у политици, изузетно сам велики оптимиста, поготово на начин како се господин Замполи односи. Нема никаквих обећања да ћемо нешто видјети, што му се свиђа каже да му се свиђа, што му се не свиђа каже нећемо око тога разговарати. Желим да му се захвалим на овако коректном састанку. Један од најкоректнијих састанака када је у питању страна дипломатија и могућност неке сарадње са Републиком Српском", каже Минић.

Он наглашава да је господин Замполи оставио свој контакт и обећао да ће бити у непрестаној комуникацији са српском руководством како би добили све повратне информације.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Паоло Замполи

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Мазалица: Нећемо подржати иницијативу опозиционих посланика

Република Српска

Мазалица: Нећемо подржати иницијативу опозиционих посланика

2 ч

0
Састанак Минића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

Република Српска

Састанак Минића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

2 ч

1
Заказана посебна сједница Народне скупштине

Република Српска

Заказана посебна сједница Народне скупштине

2 ч

0
Руски амбасадор: Стратешке односе са Српском намјеравамо јачати

Република Српска

Руски амбасадор: Стратешке односе са Српском намјеравамо јачати

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

16

32

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner