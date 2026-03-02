Ливерпул испунио жељу Слоту

Извор:
Бразилски голман, Алисон и наредне сезоне ће бранити за Ливерпул.
Управа клуба је одлучила да аутоматски активира клаузулу уговора по којој на још годину дана продужава боравак Бразилца.
За Бекера је био заинтересован Јувентус, екипа из Торина је чак и почела преговоре са Алисоном, али од трансфера неће бити ништа.
Клаузула је активирана на инсистирање менаџера Ливерпула, Арнеа Слота.
Алисон је постао члан Ливерпула 2018. године, када је стигао из Роме у трансферу вредном 72.500.000 милиона евра.
