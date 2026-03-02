Због птичијег грипа алармантно стање у Српској

Аутор:Бојан Носовић
02.03.2026
19:55
Коментари:0
62.000 кљунова на једној фарми у Општини Петрово покосио је птичији грип. Упалили су се аларми у институцијама, проглашено је заражено и угрожено подручје.
Грађанима надлежни поручују да нема мјеста за страх и панику.
"Овдје се ради о болести живине, ризик за јавно здравље је низак односно може бити висок за људе који су у директном и перманентном контакту са обољелом живином", рекао је Негослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство Републике Српске.
Људи са фарме ових дана прате своје здравствено стање и у обавези су да се у случају појаве симптома јаве у најближи дом здравља. Критично је наредних 15 дана. Прегледаће се и све фарме у кругу од 10 километара. Инспектори за њих имају посебно упозорење
"Морају појачати биосигурносне мјере, шта то значи, да се не дозвољава улазак птица, глодара на фарму да се има посебна одјећа за фарму, да се пресвлаче, да се не дозвољава непознатим лицима на фарму", рекао је Владимир Милијевић, главни ветеринарски инспектор Републике Српске.
"Нама је сада задатак кључни да спријечимо ширење да остале фарме остану безбједне, зато су све мјере и од стране Министарства и Инспектората предузете", рекао је Драган Кнежевић, директор ЈУ Ветерининарски институт др Васо Бутозан.
Због свега овога је из Брисела стигла одлука да не желе свјеже месо из БиХ у Европској унији.
"Оно што је намијењено за извоз у ЕУ ће да се залети па ће ићи у прераду јер прерађевине и јаја Б класе се моги и даље извозити", рекао је Негослав Лукић, помоћник министра за ветеринарство Републике Српске.
Како је болест стигла до фарме у Петрову још се не зна, сумња се на дивље птице и глодаре. Из Министарства кажу да ће покушати ублажити стопостотну штету на овој фарми-
