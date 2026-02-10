Састанак Минића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањалуци са специјалним представником САД за глобалну сарадњу Паолом Замполијем.
Замполи је италијански бизнисмен, дипломата и лобиста.
Био је и представник Доминике у САД и амбасадор при УН-у. Познат је и по дугогодишњем пријатељству с америчким предсједником Доналдом Трампом.
Минић је раније на Иксу написао да и овај састанак потврђује нове неке нове вјетрове, и најавио ускоро низ састанака и важних разговора са иностраним партнерима и дипломатама.
