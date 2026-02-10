Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

Извор:
Игор Радојичић незадовољан је статусом у Покрету Сигурна Српска због чега су на сједници Предсједништва "Покрета својим путем" усвојени закључци којима се пријети раскидом сарадње са Драшком Станивуковићем.
Да нешто не функционише на релацији Станивуковић-Радојичић показало је гласање за буџет Града Бањалука који је предложио градоначелник. Радојичић није гласао, а буџет је на крају усвојен гласовима ПДП-а и СНСД-а.
У закључцима НПСП то је прва проблематична ствар.
"НПСП понавља да за нас није прихватљиво било какво коалирање са СНСД и тражи од ПДП да се, што прије, а свакако прије почетка рокова општих избора разјасни статус у оним локалним заједницама у којима је ПДП у власти/коалицији са СНСД".
Упозоравају и на проблеме у функционисању ПСС, прије свега организационе прироте. Истичу да имају утисак да се кадрови ПДП-а понашају као да је Покрет својим путем (НПСП) припојен ПДП-у, а не да су заједно оснивачи ПСС.
"Такође су примјетни повремени напади од стране функционера ПДП ка предсједнику или кадровима НПСП, на које НПСП до сада није одговарао, али сматра да убудуће, на њих треба јавно одговорити".
Радојичић тражи и да се потврди Анкес 2 Коалиционог споразума, а ријеч је о изборним листама Покрета Сигурна Српска. Запријетили су ако се то питање не ријеши да ће изаћи самостално на изборе.
"Ово је суштинско питање тренутних односа у ПСС и међусобног (не)повјерења. С обзиром да су сви партнери основали ПСС, како би се остварио већи резултат од могућих појединачних резултата, циљ НПСП је да најмање три члана НПСП буду носиоци/високо на компензацији или на други начин имају реалну прилику за избор за посланике у НСРС. Циљне изборне јединице НПСП су оне у Крајини, док се Посавина, укључујући Добој, и Херцеговина тек требају заједнички градити", закључено је на сједници одржаној 5. фебруара и упућен јасан ултиматим:
"За НПСП је аполутно неприхватљиво да се довољном заступљеношћу ПСС на изборним листама сматра да имамо носиоца компензације за ПД ПС БиХ. У том случају, закључак НПСП је Предсједник НПСП неће ни бити кандидат PSS за ПД ПС БиХ на предстојећим изборима, а НПСП мора поново размотрити самосталан излазак на опште изборе", наведено је у закључку.
Такође, траже да се разјасне односи НПСП и ПДП у Бањалуци. Истичу да без обзира на чињеницу да је само Игор Радојичић одборник НПСП у Бањалуци, резултат листа на локалним изборима није занемарив.
"ПДП је, са извршном влашћу и градоначелником и 25 година постојања, освојио 21.000 гласова, а НПСП, након 6 мјесеци и без ресурса, 4200 гласова. Потребно је разјаснити да ли је НПСП путем ПСС дио извршне власти у Граду или није, што имплицира и даљи статус одборника НПСП. То подразумијева и питања да ли кадрови НПСП учествују у предлагању и одлучивању о битним политикама Града, да се уважавају као кадрови из НПСП, плаћају чланарину НПСП , те друга питања која је покренуо ГрО", стоји у закључку.
Поред незадовољства односом ПДП-а, Радојичић се суочава и са проблемима унутар властитих редова. Дио чланства сматра да Радојичић покушава осигурати мандат само за себе, док остали чланови остају на маргинама.
Организација се осипа на терену, одбор у Добоју је колективно прешао у ДЕМОС, док одбор ПДП-а у Котор Вароши јасно поручује Станивуковићу да не желе уплитање ПСС-а. Радојичић покушава смирити незадовољство захтјевом за већом медијском промоцијом својих кадрова, попут Немање Панића и Лидије Љубојевић, жалећи се да су у медијима доминантни искључиво кадрови ПДП-а.
Додатну тензију изазвао је и нацрт Изборне платформе коалиције (Анекс 4), који је Радојичићев тим одбацио као "неприхватљив, површан и нестручан", те су задужили свој тим да у року од 15 дана напише нови приједлог.
