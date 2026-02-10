Шолаја: Вријеме да се разговара о будућем функционисању БиХ

Извор:
СРНА
10.02.2026
09:43
Вријеме је да се разговара о будућем функционисању БиХ, с обзиром на кршења Дејтонског споразума и жеље Бошњака да управљају свим процесима, оцијенио је Бојан Шолаја из Центра за међународне и безбједносне студије.
Шолаја је за Срну рекао да су њихове намјере биле реализоване уз помоћ наметнутих одлука Кристијана Шмита, Суда и Уставног суда БиХ, као и других институција које су и довеле до пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
- Централна изборна комисија /ЦИК/ на себе је преузела овлашћења која нема. Ријеч је спровођењу локалних избора у Републици Српској, изборима за Народну скупштину и инокосне функције. Почели су да својим одлукама уредују изборни процес и дошли смо у апсурдну ситуацију да смо имали пријевремене изборе који су резултат нелегалне радње од наметања одлуке до пресуде предсједнику Републике - навео је Шолаја.
Он је указао да је ЦИК БиХ донио одлуку о понављању пријевремених предсједничких избора у Републици Српској, и то на бирачким мјестима за која није постојао приговор о нерегуларности.
- Можемо говорити да се политиком покушавао остварити изборни резултат који би погодовао некоме, да би наставио да се према Републици Српској опходи онако како су се понашали посљедње три године - рекао је Шолаја.
Он је истакао да је намјера била да се у Републици Српској изазове политичка криза и да се доведе до блокаде.
- То се није десило. Република Српска има стабилне институције. Република Српска данас има предсједника, Владу и Народну скупштину са чврстом већином која је у капацитету да доноси све одлуке - навео је Шолаја.
Он у наредном периоду предвиђа додатно јачање позиције Републике Српске на међународној сцени.
Шолаја је подсјетио да је Република Српска унијела елементе своје државности у БиХ и да због тога инсистира на високом степену аутономије који јој је гарантован Дејтонским споразумом.
- Ни мање, ни више и не на штету неког другог. Очекивано је да се то питање поново отвори и да се о томе разговара. Да БиХ буде предмет договора, а не репресије и спровођења нечијих планова, а посебно оних који долазе са стране и раде по инструкцијама Сарајева. БиХ може да опстане само на дејтонским принципима и договору - поручио је Шолаја.
