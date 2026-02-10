Logo
Амиџић: Не дозволити Сарајеву и ЦИК-у да више одлучују о нашој судбини

Извор:

СРНА

10.02.2026

08:22

Коментари:

0
Амиџић: Не дозволити Сарајеву и ЦИК-у да више одлучују о нашој судбини
Фото: АТВ

Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић изјавио је да су грађани на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске послали јасну поруку, али и истакао да се више не смије дозволити да Сарајево и ЦИК одлучују о судбини српског народа већ да се мора покренути питање Изборног закона у Српској.

Амиџић је нагласио да се видјела жеља Сарајева да у Републици Српској направе хаос, да не може функционисати.

"Они хоће да буду једини фактор у БиХ који би да одлучује. Ми смо против тога", поручио је Амиџић, те додао да постоје људи у Српској који не препознају те процесе.

Подсјетио је да је СНСД позивао на бојкот избора јер је желио да људи из Републике Српске одлучују о Српској.

Он је за РТРС рекао да су СДС и ПДП малтретирали српски народ, а нагласио је да постоји и питање новца јер је за ове изборе потрошено преко седам милиона КМ.

"Зар нисмо могли тај новац искористити за друге ствари? Питам и одређене људе из ЦИК-а шта ћемо сад", упитао је Амиџић, који је и министар финансија и трезора у Савјету министара.

Игор Додик у Берковићима

Градови и општине

Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали малишане: Олакшан превоз ученицима у Берковићима

Он је указао на то да је кандидтат СНСД-а повећао предност, те упитао зашто Љубиша Петровић и Бранко Блануша не кажу да је СНСД покраден.

Амиџић је навео да је невјероватно да је опозиција напала сопствени народ, те да је очигледно да им је једина политика мржња према СНСД-у и Милораду Додику.

Он сматра да се мора покренути питање Изборног закона у Српској и да се више не смије дозволити да ЦИК и Сарајево одлучују о судбини српског народа.

"На овакав начин не можемо ићи на изборе у октобру", оцијенио је Амиџић.

Амиџић је рекао да се 13. марта очекује озбиљан састанак са представницима САД. "Имаћемо конкретне пројекте и грађани ће све моћи да виде. Српска се позиционирала у САД на позитиван начин. Додик је објединио разумијевања из Русије и САД и они разумију позицију Српске", закључио је Амиџић.

