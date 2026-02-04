Logo
Large banner

Игор Додик и Срђан Амиџић обрадовали малишане: Олакшан превоз ученицима у Берковићима

Извор:

АТВ

04.02.2026

16:01

Коментари:

0
Игор Додик у Берковићима
Фото: АТВ

Ученицима Основне школе "Његош" у Берковићима од данас ће бити лакши одлазак и долазак у школу. Уз подршку организационог секретара СНСД-а Игора Додика и и генералног секретара Срђана Амиџића ученици су добили комби који ће им олакшати свакодневницу. Да је сигурност малишана најпреча, порука је руководства СНСД-а.

"Иста мисао други крај Републике Српске, недавно смо били у Крупи на Уни, сада смо у Берковићима, ово је у сваком случају, обавеза свих нас који се бавимо јавним послом, а то подразумијева да увијек морате бити уз свој народ. Нама је изузетно драго када нас дочекају малишани и они у сваком случају представљају будућност и живот Берковића. Ако то не можемо да видимо и ако не можемо да уложимо у тај позив и у додатну енергију како би ови малишани могли да лакше функционишу, онда сасвим сигурно нисмо одговорили задатку који нас очекује. Са те стране је нама захвалност што смо данас овдје и вјерујем да на њихово задовољство, а на нашу срећу ће, ово бити свима вриједан поклон, а ми ћемо наставити да ове ствари радимо у периоду пред нама", истакао је Срђан Амиџић, генерални секретар СНСД-а.

Он је нагласио да наш народ не живи само у великим градовима већ живе у овим малим општинама које пркосе данашњим изазовима, изазовима савременог живота.

Срђан Амиџић у Берковићима
Срђан Амиџић у Берковићима

"То је на неки начин пробудило сензибилитет да обилазимо те општине јер су у питању донације које су обезбијеђене са нашим пријатељима, ово нису јавна средстава већ приватних компанија", рекао је Амиџић.

Организациони секретар Игор Додик захвалио је свима који су учествовали и помогли ученицима у Берковићима.

"Заиста сам привилегован што можемо да помогнемо. Овом приликом би се захвалио свим пријатељима који су нам помогли да данас довеземо превозно средство", рекао је Додик.

Он је истакао да је безбједност малишана на првом мјесту.

"Овим гестом показујемо да нисмо заборавили да бринемо о сваком грађанину Републике Српске, а поготово малишанима, њихови осмјеси највише значе. Ово није једина акција коју смо до сада урадили, гледамо потребе и других општина широм Републике Српске и наравно да ћемо бити на располагању да се одазовемо колико је то у могућности. Позивамо све добре људе да нам се прикључе", истакао је Додик.

Додик и Амиџић обрадовали ученике у Берковићима
Додик и Амиџић обрадовали ученике у Берковићима

Директор Основне школе "Његош" Љубиша Шетка рекао је да ће им ова донација значити много јер су имали стари комби који је дотрајао.

"Ми смо имали проблем што се тиче организовања превоза. Њиме ћемо превозити дјецу из Сокоца и Федерације. Бенефит овог комбија је тај што ће трошкови превоза ученика се смањити, а највећи бенефит ће бити што ће се безбиједност дјеце као учесника у саобраћају повећати на знатно већи ниво", рекао је Шетка.

Он се захвалио се Игору Игору и Срђану Амиџићу.

"Ово је изузетно вриједна донација за нас, они су нам изашли у сусрет и испунили наш захтјев. Велико им хвала на овој донацији", рекао је Шетка.

Овим комбијем ће се возити око 20 ученика, основне и средње школе.

Подијели:

Тагови:

Игор Додик

Срђан Амиџић

Берковићи

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нови Град добија аутоматску хидрометеоролошку станицу

Градови и општине

Нови Град добија аутоматску хидрометеоролошку станицу

6 ч

0
Ново Требиње, град будућности

Градови и општине

Погледајте како ће изгледати град будућности који се гради у Српској

7 ч

3
Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

Градови и општине

Бранка из Бијељине тражи тетку: Рекли да је умрла, касније сазнали истина

9 ч

0
Протест у селу Кути

Градови и општине

Мјештани села Кути седми дан бране посједе Срба повратника

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

58

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

19

48

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

19

39

Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик

19

30

Српска брани своју имовину: "Историја се неће брисати гумицом"

19

20

Грађани Српске опет ће на биралишта: Кампање нема, а тешко да може бити и другог резултата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner