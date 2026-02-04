Нови Град добија аутоматску хидрометеоролошку станицу

Извор:
СРНА
04.02.2026
13:25
У Новом Граду ускоро ће бити постављена аутоматска хидрометеоролошка станица, као и аутоматске станице за мјерење водостаја ријека Уне и Сане, а вриједност опреме је око 80.000 КМ, рекао је замјеник начелника ове општине Бојан Лукач.
Лукач је рекао да су о томе данас разговарали са представницима Републичког хидрометеоролошког завода, а активности ће бити реализоване у склопу пројекта "Повећање улагања у смањење ризика од поплава у БиХ", које проводи УНДП.
"Кад је у питању општина Нови Град, у првој фази биће постављена аутоматска хидорометеоролошка станица. Данас је дефинисано да локација буде у насељу Видорија, у зони санитарне заштите, у објекту којим управља Комунално предузеће `Водовод и канализација`", рекао је он.
