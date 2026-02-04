Станивуковић зарад личне промоције направио проблем Србима у Хрватској

Извор:
АТВ
04.02.2026
13:14
Коментари:8
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, зарад личне промоције, направио је велике проблеме Србима у Хрватској својим доласком у општину Грачац.
Под маском подјеле пакетића дјеци за Светог Саву Станивуковић је одржао говор који је наишао на бурне реакције хрватских званичника и тако тамошњим Србима додатно отежао, ионако претежак, положај у Хрватској.
Свјестан тога је и предсједник народног вијећа (СНВ) и посланик у Сабору Милорад Пуповац, који је поручио да је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић посјету Грачацу искористио у предизборне сврхе.
Пуповац је истакао да основна намјера Станивуковића није била подјела пакетића дјеци у Грачацу, већ самопромоција. Такође је критиковао и хрватске званичнике који Грачац виде "само када неки назови гости попут Станивуковића" дођу у ову општину.
"О Грачацу, и њему сличним општинама, говори се ријетко, у правилу по невољи. Значи, кад вук малобројним сточарима направи велику невољу, кад јака бура натјера возаче да са А1 скрену на ДЦ 50 од Светог Рока према Грачацу. Или кад у њега дође неко попут Драшка Станивуковића, градоначелника Бањалуке. До тада Грачац за Задар постоји мало, а за Загреб не постоји нимало. Као ни за Сињ, а богме ни за Свету Недељу. Све док споменути градоначелник Бањалуке у Грачац заправо није дошао да би дјеци подијелио поклоне за Светог Саву, него да би за потребе своје предсједничке кампање у Републици Српској поручио својим домаћинима да се требају сјећати крајишке творевине која им је дошла главе", рекао је Пуповац и додао:
"Тада се оглашавају и ови из Загреба, и ови из Сиња, и ови из Свете Недеље. О Грачацу, и њему сличним мјестима јужне Лике, поддинарског и подвелебитског подручја, сјеверне Далмације, до јуче се не говори. Па се тако не говори како је оно занимљиво једино инвеститорима у вјетроелектране које занима споменута бура. То их занима, и наравно профит од зелене енергије. Шта од тог профита има та општина и њено становништво, или Република Хрватска? Ништа, или готово ништа. Запослених од тога да готово нема, а накнаде од киловат сата су срамотно ниске. Ако је то тако, а јесте, поставља се питање како је могуће да се једини ресурси који општине попут Грачаца имају, значи вјетар и празан простор, стављају таквим инвеститорима на располагање за тако мизеран новац? Могуће је зато што се то подручје Грачаца које са својих хиљаду квадратних километара укупне површине не види другачије него као земља за инвеститоре који ће у њу улагати тако и толико да добију све, а не дају ништа".
Он је нагласио да је Станивуковић у овом случају послужио "назови домољубима".
"Том невиђењу служе и назови гости попут споменутог Драшка Станивуковића, али и назови и домољуби попут неких из Свете Недеље, Сиња, или Загреба. Што се нас из СДСС-а тиче, ми знамо како ћемо са сваким будућим назови гостом, али како ћемо са назови домољубљем, штавише са токсичним домољубљем, од којег се тешко види не само Грачац него и цијела Хрватска, то би требало знати нас више, много, много више", закључио је он.
Најновије
Најчитаније
20
00
19
58
19
48
19
39
19
30
Тренутно на програму