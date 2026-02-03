Још траје реконструкција Старог града у Требињу

Аутор:Теодора Бјелогрлић
03.02.2026
21:53
Коментари:0
На нови изглед требињског Старог града чекало се пуних осам година. Пројекат реконструкције улази у завршну фазу. Велики дио Старог града већ је поплочан, уређене су зидине и сређене фасаде. На ред је дошло и срце овог пројекта , Трг Травунија, гдје је прије годину дана откривено право археолошко благо.
Умјесто ограде и смећа, средњовјековне зидине биће изложене у стакленику, а план је и изградња чесме, некадашњег симбола требињског Старог града.
Жеља археолога који су истраживали јесте да посјетиоци на једном мјесту могу да виде дио богате историје града на југу.
"Планирано је да буде један вид витрина, сталко које ће бити мало издигнуто и гдје ће посјетиоци нашега града моћи да виде оно што смо ми истражили. Нажалост, сада то мало изгледа неугледно. Али када се крене са извођењем тих радова то ће се све средити. План је и да се уради чесма, неће бити Дучићева чесма која је била прије овдје, која је враћена на првобитно мјесто", каже Јелена Пујић, археолог у Музеју Херцеговине.
Све ово чека дозволу Министарства за просторно уређење и грађевинарство Републике Српске, кажу из надлежног одјељења. Да радови касне признаје и Синиша Вучуревић.
"Имали смо мало проблема ради истражних радова, у том смислу мало је каснило, остатак иде планираном динамиком", рекао је Синиша Вучуревић, начелник одјељења за капиталне инвестиције Требиња.
Новим изгледом Старог града задовољан је и први човјек Требиња. Мирко Ћурић најављује нова правила, којих ће се морати придржавати сви власници пословних простора.
"Да на неки начин уведемо процедуру, да не можете ставити тенду коју желите, не можете уградите расвјету коју ви желите, као и рекламу коју ви желите. Него у сарадњи са свим тим људима који су власници просторних простора у таром граду дошли смо на идеју да то буде добро за све. Да буде нешто што ће бити задовољни они али и ми као град", каже Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Ћурић још додаје да ће читав пројекат коначно бити завршен до почетка љетне туристичке сезоне. У реконструкцију Старог града уложено је око 5 милиона км,а дио новца дала је Влада Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
