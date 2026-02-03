Logo
Требиње добија још једну нову улицу

Аутор:

Бојан Носовић

03.02.2026

14:36

Нова улица у Требињу
Фото: АТВ

У најјужнијем граду Српске данас су почели радови на изградњи нове улице која ће спојити кружни ток код палате правде и ново насеље Луч.

Улица је кратка, пролази поред зграде Полицијске управе Требиње. Надлежни кажу да ће значити и олакшати проток саобраћаја у самом центру Требиња.

Да су радови почели потврдио АТВ-у је и инжињер у предузећу "Херцеговина путеви" Љубиша Маџар.

Превозници

БиХ

Нема добрих вијести из Брисела за превознике у БиХ

"Радимо саобраћајницу која ће спојити кружни ток од Палате правде са саобраћајницом С1 у дужини око 120 метара", рекао је Маџар.

Из надлежног одјељења кажу да ће све детаље саопштити сутра на конференцији за медије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Требиње

