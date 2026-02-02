Требињска депонија вапи за рјешењем

Аутор:Бојан Носовић
02.02.2026
19:17
Коментари:0
Требињска депонија права је еколошка бомба, рок јој је одавно истекао а најопаснија је када се запали што је честа појава. Тада се посебно гуше мјештани околних насеља. Куцнуо је задњи час да се крене у њено сређивање. Направљен је пројекат о коме се и даље само прича.
"Овдје је неопходно око 16 милиона марака да би се ријешио комплетан проблем. Ту има рјешавање и одређених објеката, њихове изградње, набавка одређене опреме и наравно само рециклажно постројење. Данас смо разговарали нема разлога за сумњу да ћемо имати разумијевања", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња
Разумијевање стиже од министра Сташе Кошарац. Каже да се из Требиња као туристичког мјеста не смије слати оваква еколошка слика.
"Мислим да Требиње заслужује и да има капацитете да буде еколошки чист град и мислим да ће тај епитет Требиње имати. Из тог разлога сам дао задатак свом тиму да одмах неодложно заједно са представницима УНДП-а раде на имплементацији главног пројекта који је урадио град Требиње", рекао је Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ
А тај урађени пројекат данас је у Требињу спакован и кренуо је за Сарајево
"Ми ћемо у Сарајеву прегледати те техничке елементе и одмах ћемо ја очекујем за мјесец дана се вратити са одређеним идејама и рјешењима како би се неке ствари могле одмах ријешити", каже Рено Мајер, резидентни представник УНДП-а
Осим депоније на данашњем састанку причало се о још неколико тема. Једна је агро туризам а било је ријечи и могућој изградњи соларне електране коју ће град Требиње користити за своје потребе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
